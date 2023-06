di Sofia Sagripanti*

E’ l’ora della maturità. Domani per quasi tremila studenti e studentesse maceratesi inizierà la prima prova che si concentra sulla lingua italiana per poi proseguire il giorno seguente con la seconda prova su materie d’indirizzo.

Studenti e studentesse saranno oggi alle prese con lo studio e con il ripasso dell’ultimo momento. Emozioni contrastanti in loro, tra il desiderio di lasciare le superiori e affrontare il futuro e la paura di affrontare una nuova sfida. E l’immancabile toto-prove dell’ultimo giorno.

«Sono abbastanza tranquillo, certo, c’è comunque un po’ d’ansia ma niente di diverso rispetto ad altre cose già affrontate in passato» afferma Riccardo Gravina, studente della sezione 5E del Liceo Artistico ”Cantalamessa” di Macerata. Comunque sono giorni di studio intenso per Riccardo: «Mi sto rivedendo piano piano tutti i programmi di tutte le materie presenti all’esame, soprattutto di quelle materie con il commissario esterno. Sto inoltre approfondendo alcuni argomenti in particolare in vista dello scritto di domani, poiché ci sono già da tempo diverse teorie sulle possibili tracce. Per quanto mi riguarda vorrei uscisse una traccia di storia, possibilmente riguardante il fascismo o comunque i regimi totalitari, visto che quest’anno ricorrono diversi anniversari di questo tipo».

«Mi sento abbastanza tranquilla soprattutto per gli scritti, ma in generale non sono una persona che si agita molto prima degli esami anche perché tutto l’anno ho studiato. Forse per gli orali sono più preoccupata in quanto devi cercare di collegare tutte le materie» afferma Sofia Piergiacomi, studentessa del Liceo Linguistico di Macerata. Il ripasso anche per lei è d’obbligo: «In questi giorni ho cercato di ripassare soprattutto italiano, autori fatti a settembre che potrebbero uscire nella prima traccia come Manzoni. Invece per la seconda prova ho ripassato inglese dopodiché mi concentrerò sulle materie che non ho riguardato per gli scritti come storia, filosofia o fisica”. dichiara Sofia Piergiacomi. Qualche idea sulle tracce: «Mi sono informata un po’ sulle possibili tracce. Potrebbe uscire Italo Svevo per il centenario o Gabriele D’Annunzio che però è più difficile mentre Svevo mi piace particolarmente».

«In vista degli scritti non ho troppa ansia, ma voglio comunque dare il meglio di me soprattutto nella prova di italiano che ci sarà domani – sostiene Francesco Macario, studente del 5A classico del Liceo Leonardo Da Vinci – Riguardo la preparazione, ho fatto una schematizzazione accurata fra temi ed autori». Riguardo la traccia, Macario confida che esca qualcosa legato alla storia o alla filosofia: «Sono le materie in cui riesco meglio».

*Sofia Sagripanti, studentessa dell’istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Civitanova. L’articolo è stato realizzato nell’ambito del’alternanza scuola lavoro (ora Pcto).