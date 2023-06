Due alunne delle sezioni Esabac del liceo linguistico “G. Leopardi” hanno effettuato dal 30 maggio all’11 giugno il percorso previsto per il Pcto a Orléans. Maria Luce Reggioli ha lavorato nella libreria più grande e frequentata della città, in centro. Alice Lausdei ha lavorato invece nel Museo cittadino, anch’esso centralissimo, vicino alla Cattedrale e gestito dal Comune.

«Entrambe – scrive la scuola – sono state a contatto con il pubblico, imparando a gestire in lingua francese la relazione con soggetti diversi: i clienti della libreria, i visitatori del museo (fra cui gruppi organizzati di alunni e alunne delle scuole), i dirigenti e i responsabili.

Le studentesse hanno avuto una tutor sul posto, una docente del ”Lycée Lurçat”, scuola con cui il liceo “G. Leopardi” ha stipulato da diversi anni una convenzione per progetti di scambio e gemellaggio».

Maria Luce ed Alice sono state ospitate da una famiglia di Orléans per tutto il periodo e hanno potuto approfittare nel primo fine settimana dell’accoglienza di un’altra famiglia, di un’alunna del liceo, che ha organizzato per loro una giornata a Parigi, con visita a Montmartre e crociera sulla Senna in bateau-mouche.

La professoressa Rita Morresi, che le ha accompagnate e seguite nelle prime due giornate di stage, ha appreso con soddisfazione, al loro ritorno, che l‘esperienza è risultata significativa e positiva sotto tutti i punti di vista.