Ha risolto 10 quesiti matematici in 90 minuti. Così Martino Mazzetti di Macerata è arrivato terzo ai Giochi matematici. Lo studente della 2A della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” ha partecipato nelle scorse settimane a Milano alla finale nazionale dei Giochi matematici organizzati dall’Università Bocconi e il 13 Maggio 2023 si è svolta la finale a Milano.

Martino ha superato brillantemente sia la fase di istituto che la selezione regionale per poi classificarsi terzo alla gara nazionale, nella categoria C1 (riservata alle classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado). Tutto ciò grazie alla risoluzione di 10 quesiti entro il tempo massimo di 90 minuti. Lo studente si appresta ora a far parte della squadra italiana di matematica che a luglio svolgerà gli allenamenti sul Lago Maggiore in vista delle finali internazionali dei Campionati, con sede in Polonia.

Martino ha ricevuto anche i rallegramenti del presidente del Consiglio Regionale delle Marche Dino Latini, che ha voluto esprimere la sua stima e un augurio allo studente.

Il dirigente scolastico, i docenti e il personale della scuola si congratulano con lo studente Martino Mazzetti per gli ottimi risultati raggiunti alla finale. «Tutto il nostro istituto – scrive la scuola – è unito nel sostenere Martino in questa stimolante avventura augurandogli un grande in bocca al lupo».