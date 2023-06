Il dramma Romeo and Juliet di William Shakespeare, in lingua straniera inglese e francese. A metterlo in scena nei giorni scorsi gli studenti delle classi 2° A e 2° C della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo “Simone De Magistris” rispettivamente nei plessi di Caldarola e di Belforte del Chienti.

Si è scelto di seguire il testo della tragedia nell’adattamento di Brendan P. Kelso nel quale il lato drammatico degli avvenimenti è smorzato in più punti da battute ed effetti comici che alleggeriscono la tensione; gli insegnanti hanno poi ulteriormente modificato il testo sulla base di specifiche esigenze di inclusione e di didattica.

Si è trattato di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto il prof. Venanzo Cerqueti e la professoressa Maria Cristina Tallei per la lingua inglese, la professoressa Roberta Corradetti per la lingua francese e il professor Fabio Tiberi per l’educazione musicale.

«La recitazione in entrambe le lingue studiate – scrive la scuola – ha permesso agli alunni e alle alunne di migliorare la pronuncia e la competenza linguistico-comunicativa. La recitazione è stata arricchita dagli arrangiamenti e dall’accompagnamento musicale del professorTiberi, che ha non solo sapientemente diretto il canto dei menestrelli (What is a youth, tratto dal film Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968) e il canto corale di tutti gli studenti della classe (A time for us), ma ha anche sostenuto, con l’esecuzione dal vivo, i cambi scena e i momenti salienti della vicenda narrata.

Da sottolineare il grande impegno profuso dai ragazzi e dalle ragazze delle due classi non solo nel provare le varie scene e i canti, ma anche nel fornire aiuto e consigli agli insegnanti su moltissimi aspetti pratici e nel contribuire fattivamente alla realizzazione di alcuni elementi scenografici come ad esempio il balcone dal quale Giulietta confessa alla notte il suo amore per Romeo.