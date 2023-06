Il liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata riceve importanti riconoscimenti dal Festival Nazionale del teatro scolastico.

Da pochi giorni è arrivata a scuola la bellissima notizia, proprio in un periodo in cui si sta lavorando per concludere tutte le attività avviate, il Liceo è stato segnalato dal Festival Nazionale del teatro scolastico di Cesena sia per lo spettacolo su Dante “Amor mi mosse che mi fa parlare” del 2021, sia “Per Amore di Don Chisciotte, in volo errante tra Cervantes Calvino e Pasolini”del 2022. I due progetti teatrali segnalati hanno coinvolto tutti gli indirizzi della scuola, anche in piena pandemia, e sono stati il risultato di un grande lavoro di squadra.

«Con l’occasione – scrive la scuol a- vogliamo ripercorrere le tappe di un lavoro che si è arricchito nel tempo, attraverso la proposta da parte della scuola di una serie di progetti teatrali utili anche come strumento pedagogico trasversale in grado di aiutare gli studenti nella propria crescita cognitiva ed emotiva.

La compagnia teatrale del Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata è nata nell’anno scolastico 2019-20 con un progetto iniziale di teatro civile incentrato sul tema della Shoah. La prima rappresentazione ha avuto come titolo “Colore di pioggia e di ferro” che ha avuto, inoltre, un riconoscimento da parte dell’Anpi provinciale. Il progetto, in primis, ha focalizzato l’attenzione sull’inclusione, vista la costante partecipazione di studenti con disabilità.

E’ emerso, dunque, negli anni l’importanza di valorizzare e potenziare attraverso il teatro i principi ed i valori educativi dell’ascolto, dello scambio, del confronto e della condivisione che hanno avuto come finalità assoluta la persona e il riconoscimento della persona.

Nell’anno scolastico 2020-21 l’attenzione è stata polarizzata sull’anniversario del sommo poeta Dante, realizzando due spettacoli teatrali: “Trasumanar- oltre Dante” incentrato sul Paradiso, nella splendida cornice dell’anfiteatro romano di Urbisaglia, entrando a far parte di un cartellone estivo di rilevanza internazionale. L’altra rappresentazione dal titolo “Amor mi mosse che mi fa parlare”, sull’Inferno dantesco, è stata realizzata in prima data nel suggestivo borgo di San Ginesio, in modalità itinerante, riscuotendo grande successo anche con servizi Rai e comunicati stampa. Dunque vi è stata un’ulteriore replica al teatro Lauro Rossi di Macerata. Inoltre, si desidera sottolineare che è stato assegnato un premio da parte della Camera di Commercio delle Marche per il project work inerente al PCTO, collegato allo spettacolo di San Ginesio».

Nell’anno scolastico 2022/23, è stato rappresentato “Per amore di Don Chisciotte, in volo errante tra Cervantes, Calvino e Pasolini” celebrando anche l’anniversario della nascita del grande Pier Paolo Pasolini.

Quest’anno la scuola propone “Odisseo, quell’uom di multiforme ingegno” che vede la collaborazione anche di Veronica Morelli per la parte canora. L’Odissea interpretata dal Liceo artistico “Cantalamessa” narra le vicende dell’uom dal multiforme ingegno e ne celebra l’acume nelle innumerevoli avventure per il Mediterrano; una storia costellata da peripezie fantastiche che mettono costantemente alla prova il suo coraggio e il suo desiderio di conoscenza.

E’ importante valorizzare il fatto che la scuola realizza nei suoi laboratori scenografia e costumi. Gli studenti, di differente età (dai 14 ai 19 anni), guidati dai loro insegnanti, diventano così protagonisti assoluti non solo sulla scena ma anche nella fase di progettazione e realizzazione della rappresentazione. Gli spettacoli portano la firma della regista ed educatrice teatrale Fabiana Vivani, le referenti sono le professoresse Lucia Indellicati e Roserita Calistri.