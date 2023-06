Isole di plastica? Gli alunni della Scuola Primaria del Quartiere Pace di Macerata ne hanno già sentito parlare. Tutto cambia però se a raccontarle è un tipetto dal ciuffo verde, intraprendete e pieno di intuito che sogna di diventare il più grande giornalista ambientale di tutti i tempi.

“Loris Wood verso l’isola di plastica” è una storia green per ragazzi e ragazze che tratta la cura e la difesa dell’ambiente attraverso gli occhi di un giovane reporter e dei suoi amici.

La missione – Tutto inizia quando Loris trova sulle spiagge di Fumigata una paperella di plastica che apparteneva ad un carico naufragato nell’oceano Pacifico 30 anni prima. Loris assieme ai suoi amici, il coraggioso Aron e la brillante Mirta, vengono incaricati dal Green Reporter di indagare sul carico scomparso, mettendosi sulle tracce delle leggendarie isole di plastica. A bordo del catamarano Blue Albatros, i tre giovani reporter dovranno affrontare il misterioso M.B., capo dell’organizzazione segreta la Dicono, il cui obiettivo è di alimentare l’indifferenza delle persone per agire indisturbato nello sfruttamento indiscriminato del nostro pianeta. La mission porterà i tre amici a documentare gli effetti dell’inquinamento negli oceani e dopo varie peripezie, i tre arriveranno nell’Oceano Pacifico dove sventeranno un disastro ambientale grazie al loro coraggio e all’inarrestabile convinzione che ognuno di noi possa fare la differenza perchè non si è mai troppo piccoli per cambiare le cose. La parola d’ordine dei nostri giovani reporter? #bethechange

Il laboratorio in classe – Ispirata ad un fatto di cronaca vero, la prima avventura di Loris Wood ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche green con un pizzico di leggerezza e ironia che rendono più accattivanti tematiche così complesse. L’incontro con l’autrice Iride Bartolucci ha coinvolto tutte e cinque le classi della Scuola Primaria del Quartiere Pace, attraverso un laboratorio che ha fatto rivivere ai ragazzi il percorso delle famose paperelle di gomma naufragate nell’oceano trenta anni fa, scoprendo assieme a Loris le isole di plastica che minacciano i nostri oceani.

Immersi nel racconto di Iride Bartolucci, coraggiosi bambini e bambine si sono trasformati in giovani fotoreporter in difesa del mare. Come? Grazie a una paperella, una mappa, un paio di forbici e una manciata di pennarelli. Non poteva mancare infine il distintivo di un vero reporter: una coloratissima macchinetta fotografica di carta per continuare anche a casa la missione che Loris Aron e Mirta chiedono a tutti: prenderci cura di questo meraviglioso pianeta.

L’autrice – Iride Bartolucci è nata a Roma e vive a Macerata. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha poi conseguito corsi di scrittura nell’agenzia letteraria Scriptorama. Suoi racconti sono comparsi in diverse antologie e nel 2021 ha ricevuto una menzione d’onore al concorso Inchiostro e Memoria dell’Anpi di Riscaldina. Loris Wood è il suo primo romanzo per ragazzi e ragazze illustrato da Roberta Procacci e pubblicato a novembre 2022 da Dalia Edizioni nella collana Gli Spericolati. Può essere ordinato e acquistato in tutte le librerie e sui canali on line.

Le insegnanti della scuola primaria quartiere Pace ringraziano Iride Bartolucci per aver collaborato gratuitamente e con grande professionalità con tutte le classi. I bambini e le bambine sono stati coinvolti in attività davvero interessanti, che hanno apprezzato molto. Ovviamente il libro “Loris Wood verso l’isola di plastica” è stato proposto come lettura estiva dalla seconda alla quinta classe.