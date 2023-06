L’Avis comunale di San Severino è tornata a premiare i vincitori dell’annuale concorso di disegni “Progetto Giovani” riservato agli alunni e alle alunne della scuola primaria. L’iniziativa, giunta alla 26esima edizione, quest’anno aveva come tema: “Prenditi cura del prossimo con Avis”.



Ben 275 i lavori pervenuti alla commissione giudicatrice dell’associazione che, alla fine, ha premiato, per le classi quinte: Elisa Noè, Elena Paciaroni, Mario Gazzellini, Nikol Vissani, Caterina Soverchia. Per le classi quarte premiati: Diba Mame Khadim, Asani Felek, Alessandro Caciorgna, Bianca Gregorietti, Alessio Rapaccioni.

Per le classi terze, infine, riconoscimenti a: Vanessa Migneco, Alice Rosoni, Chiara Piantoni, Ilaria Mariani, Matteo Vallesi.

I disegni dei bambini e delle bambine finiranno per colorare le pagine del calendario 2024 che l’Avis stamperà nei prossimi mesi grazie al contributo dell’azienda Novavetro e distribuirà a tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”.

Alla premiazione, che si è svolta nella sede Avis al cinema Italia, sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco della città di San Severino, Rosa Piermattei, il presidente della sezione settempedana dell’Avis, Anelido Appignanesi, e alcuni membri del direttivo, la vicaria del comprensivo “Tacchi Venturi”, Martina Prosperi, la coordinatrice del progetto per la scuola, Paola Cataldi, e le insegnanti delle alunne e degli alunni premiati.