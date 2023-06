Si intitola “Libri in festa – lettori si diventa!” ed è la nuova iniziativa realizzata dall’assessorato al Welfare in programma per sabato 15 e domenica 16 luglio. Realizzata in collaborazione con l’associazione culturale Artime, , specializzata nel coordinamento di manifestazioni rivolte ai giovani, col Veregra street festival, Proscenio teatro, Marameo festival, Festival clown & clown di Monte San Giusto e Amat. «Abbiamo fortemente voluto offrire una due giorni dedicata alla lettura per tutti i nostri cittadini, piccoli e grandi – spiega l’assessore Barbara Capponi – sono previste infatti presentazione dei volumi e laboratori pensati per diverse fasce di età. Quando l’assessorato in autunno ha offerto ai nostri studenti la possibilità di visitare la fiera del libro a Roma, abbiamo visto grande interesse e necessità di avvicinarsi alla lettura, confermato anche nel confronto con gli insegnanti. Presenteremo prima dell’evento tutti i dettagli, saranno molti gli attori che collaboreranno con noi per costruire insieme questo momento di divertimento e formazione». Il Festival è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 anni in su e alle loro famiglie, e sarà articolato in due giornate sabato 15 e domenica 16 luglio 2023, dalle 15 alle 20. Verranno proposti giochi, letture, incontri con gli autori, fiera del libro e laboratori sperimentali con percorsi differenziati e integrati per bambini, ragazzi e genitori con laboratori