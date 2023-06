Una mattinata magica quella che si è svolta venerdì 9 giugno alla scuola primaria di “Viale Martiri della Libertà” dell’istituto comprensivo “A.Manzoni” di Corridonia che ha visto come protagonisti gli alunni e le alunne di tutte le classi.

Per gli adulti far volare un aquilone rappresenta il ritorno all’infanzia, al gioco, alla spensieratezza, al desiderio di viaggiare, di lasciarsi trasportare liberi dal vento e lontani dalle preoccupazioni, in luoghi sempre nuovi. E per i bambini della scuola primaria “Martiri della Libertà” di Corridonia questa esplosione di colori, di sorrisi, di gioia e di libertà si è materializzata con l’evento conclusivo della settimana culturale “In volo come aquiloni”.

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni e le alunne, con l’insegnante Rosaria Ridolfi, hanno riflettuto su valori irrinunciabili e fondamentali, fornendo con la loro spontaneità e naturalezza importanti spunti di condivisione e di arricchimento. Le classi prime hanno trattato il tema dell’amore (verso il prossimo, verso un compagno, verso la famiglia, verso chi è in difficoltà); le seconde hanno riflettuto sulla gioia (dello stare insieme e del condividere); il tema dell’amicizia è stato approfondito dalle classi terze; le quarte hanno toccato l’argomento sempre molto sentito e attuale della pace; infine le classi quinte hanno ragionato sul significato della vita. Ogni alunno ha scritto sul proprio aquilone il suo pensiero da far volare, in alto, controvento.



L’associazione “Gli aquilotti” di Morrovalle, che ha messo a disposizione della scuola gratuitamente tutto il materiale occorrente, ha reso possibile questo progetto. Ciò è stato possibile grazie alla volontaria Serena Grassetti, che con dolcezza e sensibilità ha insegnato agli alunni l’arte di costruire aquiloni, ha intrecciato i fili e assemblato ali, fino ad arrivare al giorno del volo.