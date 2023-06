“Formidable. Ed è subito sera” è lo spettacolo conclusivo del progetto di laboratorio teatrale “Diversità è bellezza” è andato in scena al teatro Lanzi di Corridonia.

Ideato e promosso dalla consigliera comunale Onelia Ceschini e fortemente voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale, lo spettacolo ha coinvolto i ragazzi e le ragazze delle classi prime dell’ Ipsia “F. Corridoni” di Corridonia, che per un anno si sono messi alla prova, lasciandosi guidare da voce e mani esperte, quelle della regista ed educatrice teatrale Fabiana Vivani.

«Giorno dopo giorno – scrive la scuola – studenti e studentesse hanno sviluppato la capacità di relazionarsi tra loro in modo consapevole, aumentato la sicurezza e la stima in se stessi, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca e imparato a valorizzare le differenze come unicità, diventando un gruppo sempre più unito.

Formidabile lo sguardo di Fabiana sui ragazzi, la forza e la fiducia con cui ha fatto emergere la bellezza della loro unicità. Ha insegnato loro che il teatro è lo spazio del “non giudizio”, li ha spronati a non abbassare mai lo sguardo, a non sentirsi inferiori a nessuno, a credere in loro stessi.

Ha osato parlare senza pudore il linguaggio dell’anima, ha testimoniato che si può essere adulti credibili ed autentici. Fabiana ha accompagnato i ragazzi con una determinazione paziente e fiduciosa, focalizzandosi sin dal primo incontro sulla ricchezza della differenza.

Essenziale la collaborazione tra docenti ed alunni dei diversi indirizzi per la realizzazione luci, costumi e scenografie: i ragazzi hanno creato in laboratorio gli elementi per il fondale, decorato gli abiti mentre il gioco di luci e colori, ideato dalla regista, ha preso vita grazie alla professionalità dei docenti del corso di elettronica.

Il lavoro sulla parola, sulle emozioni, sul gesto è stato intenso e profondo ed i ragazzi hanno accolto con entusiasmo questa sfida, quella di superare le proprie paure: obiettivo del laboratorio era quello di sostenere ciascun ragazzo nel confrontarsi con i propri limiti e le proprie potenzialità e il lavoro andato in scena ha restituito in pieno il senso del percorso».

Non è stato un semplice saggio finale ma la rappresentazione di un patrimonio artistico ed umano inestimabile.

Lo spettacolo è stato un successo, e gli studenti hanno dimostrato che con il teatro, che è immedesimazione nell’altro e ascolto delle proprie emozioni, si possono abbattere le barriere della comunicazione e combattere bullismo e cyberbullismo, fenomeni purtroppo dilaganti tra i giovani .

«Ci auguriamo – afferma il dirigente scolastico Gianni Mastrocola – che questa esperienza altamente formativa possa continuare negli anni a venire. Ringrazio i ragazzi per l’impegno e la dedizione dimostrate per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo e il Sindaco Giuliana Giampaoli e tutta l’amministrazione comunale per aver sostenuto il progetto.»