Il progetto “ImParo: Immagini e Parole” ha coinvolto gli studenti delle classi 3AT/BTS, 1A, 1B del corso di Grafica e Comunicazione dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli prima nella scrittura di un racconto, poi nella realizzazione di un disegno illustrativo e infine nella promozione del progetto sui social. L’idea alla base del progetto è stata quella di far esprimere la fantasia e la creatività degli studenti attraverso la scrittura e l’illustrazione, senza limitazioni riguardo ai temi o alle tecniche, ma cercando di stimolare l’originalità e la capacità di narrare storie.

«Il lavoro è stato organizzato in più fasi – scrive la scuola – durante le prime due alunni e alunne hanno lavorato stimolati dalla passione per la scrittura e l’illustrazione, sostenuti dalla guida dei tutor esterni Daniela Zepponi, Silvia Alessandrini Calisti e Riccardo Messi che hanno fornito le linee guida per la realizzazione delle opere. Fondamentale la partecipazione e il lavoro delle insegnanti Santoni, Compagnucci e Catinari che hanno seguito passo passo i ragazzi e le ragazze

La terza fase invece ha visto studenti e studentesse impegnati nella divulgazione del progetto sui social, utilizzando le potenzialità dei social network e delle piattaforme di comunicazione online per promuovere il loro lavoro.

Il risultato è stato un’opera progettata e realizzata dagli stessi studenti, che hanno espresso la loro creatività e le loro capacità a 360 gradi. Ogni studente ha potuto dare libero sfogo alla propria fantasia, creando un racconto unico e originalissimo, arricchito poi (in alcuni casi) da un’immagine altrettanto unica e personale. Il tutto si è concluso con l’incontro con l’Editore Giaconi, che ha provveduto poi a stampare l’opera.

L’evento finale si è svolto il primo giugno nel Giardino interno della Scuola, alla presenza della Dirigente dottoressa Antonella Canova, dell’Assessora del Comune di Cingoli Martina Coppari e della Presidente di Help Cristina Marcucci per presentare il lavoro degli studenti al pubblico: gli studenti stessi hanno presentato l’evento e poi organizzato il delizioso buffet che lo ha accompagnato.