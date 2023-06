La scrittrice Alessia Denaro ha incontrato gli alunni e le alunne delle classi 4^ e 5^, per parlare del suo libro “ Il castello della felicità” dell’editore Salani martedì nella scuola primaria “ Martiri della Libertà” di Corridonia,

L’evento è stato organizzato dalle volontarie dell’associazione EquiLibri di Corridonia, a conclusione del progetto Legginsieme, inserito nel Ptof dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”.

Gli alunni e le alunne, dopo aver letto il libro a scuola, hanno avuto l’opportunità di conoscere e di interagire con l’autrice; incuriositi dal racconto, sono stati molto coinvolti, ponendo domande sia riguardo le emozioni suscitate dal libro, che sul lavoro di scrittrice.

Gli alunni e le alunne sono stati intrigati dai segreti della narratrice che ha suscitato in loro sorrisi e commozione, raccontando il valore della scrittura e della lettura.

«Incontrare un autore di libri per ragazzi – scrive la scuola – dialogare con lui, rappresenta un momento di crescita emotiva, intellettiva importante, un modo per far percepire, motivare ed invogliare i bambini e le bambine alla scrittura ed alla lettura come attività divertenti.

L’evento è stato ben accolto e valorizzato dalla dirigente scolastica Daniela Smorlesi, presente inoltre l’assessore alla cultura Massimo Cesca; entrambi hanno espresso un sincero plauso per l’evento che arricchisce le attività scolastiche ordinarie».

I bambini e le bambine hanno omaggiato l’ospite con doni realizzati con le loro mani.