di Mauro Giustozzi

Club Vela Portocivitanova ancora sugli scudi grazie alle imprese messe a segno da Mia Paoletti ed Elena Cardinali nella terza tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023, manifestazione che ha richiamato a Marsala in Sicilia nello scorso fine settimana oltre 220 timonieri, tra Cadetti e Juniores, provenienti da tutta Italia, accompagnati dai team dei circoli di appartenenza. A lasciare il segno sono state le giovanissime Mia Paoletti (11 anni ancora da compiere) ed Elena Cardinali (10 anni) che hanno dato ancora una volta una dimostrazione della loro bravura mettendosi in evidenza e centrando risultati di rilievo nella tappa del Trofeo Italia Kinder della classe Optimist.

Le due giovanissimi civitanovesi sono entrambe salite sul podio. Mia Paoletti si è classificata terza nella categoria juniores tra le ragazze (17ª nella classifica generale) nella Divisione A, dove erano in gara ben 147 velisti. La cadetta Elena Cardinali ha guadagnato a sua volta il secondo posto (5° overall) nella Divisione B, dove concorrevano in 52. Sei le regate disputate.Paoletti ha concluso la serie delle sue regata con un finale in crescendo che le ha consentito di recuperare moltissime posizioni in virtù del primo e del terzo posto collezionati nelle ultime due prove. Cardinali l’ha imitata (1ª e 4ª nelle regate conclusive) sfiorando l’aggancio all’unica avversaria che ha saputo precederla nella graduatoria finale, la siciliana Elena Guidi che giocava praticamente in casa. Con due giovanissime di così tanto talento il futuro agonistico del Club Vela Portocivitanova è sicuramente in buone mani.

Sul fronte degli atleti in gara, il livello è stato molto alto, perché il campo così tecnico ha richiamato molti giovani velisti che si stanno preparando per il Campionato Europeo, in programma a Salonicco in Grecia dal 15 al 22 luglio. Come in ogni tappa del trofeo, gli organizzatori hanno previsto anche un momento dedicato alla sostenibilità, parte del percorso di sensibilizzazione sul tema ambientale promosso dallo sponsor Kinder. Dopo Marsala i giovani atleti avranno ancora due appuntamenti con il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving: a Monfalcone dal 28 al 30 luglio e a Riva del Garda dal 13 al 15 ottobre. Oltre a questi, il calendario di regate prevede anche il Meeting Giovanile di Crotone a metà luglio, il Trofeo Collina a Cervia, la Coppa Aico e la Barcolana Young a Trieste.