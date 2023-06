Irene Giuliodori, brillante studentessa del liceo scientifico “Galilei” di Macerata, ha deciso di frequentare il quarto anno di studio all’estero scegliendo l’America, dove ha dimostrato la solidità della sua formazione in diversi ambiti disciplinari, senza dimenticare il Latino, che le ha donato l’ennesimo riconoscimento di eccellenza, maxima cum laude.

«La permanenza all’estero è ricca di sfide, una continua ricerca di sé in un ambiente che mette in discussione le radici sulle quali, negli anni, si è costruita la propria identità, il proprio modus vivendi – afferma la ragazza – Conoscere direttamente e vivere in un Paese di cultura diversa, rende più acuti e pronti nel riconoscimento delle opportunità che questo offre, sebbene poco valorizzate, talvolta, da chi vi è nato.

Cogliere al meglio queste possibilità significa, però, abbandonare comodità ed abitudini per aprirsi a orizzonti sempre più ampi, sempre più lontani, accettando una nuova sfida alla complessità senza dimenticare il proprio patrimonio culturale.

Ho scelto, così, di proseguire il percorso di studi del Latino anche in America, sia per mantenere un collegamento con la cultura italiana che per incrementare, attraverso il nuovo approccio, le mie competenze trasversali nell’uso della lingua, alzando l’asticella ancora un po’ e confrontandomi con gli studenti americani nelle prove del National Latin Examination, come ulteriore declinazione della Certificazione linguistica del Latino ottenuta in Italia lo scorso anno, grazie alla guida e all’aiuto della professoressa Annalisa Campanaro.

Tra le varie sfide scolastiche americane, sono particolarmente fiera della mia performance nel National Latin Examination: una prova interamente in Inglese e Latino senza dizionario, comprendente 40 domande a cui rispondere nel limite di 45 minuti, inerenti la conoscenza generale della grammatica e del lessico latino, della mitologia, della cultura romana, della letteratura e della geografia».