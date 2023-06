Piccoli Kasparov crescono alla Dante Alighieri di Civitanova. Sana competizione, strategia, ma, soprattutto, tanto divertimento. E’ questa la ricetta del torneo di scacchi scolastico realizzato dall’istituto comprensivo Via Regina Elena nella scuola primaria Dante Alighieri e che ha coinvolto tutte le classi dell’istituto.

L’altra mattina una lezione speciale per gli allievi e le allieve della scuola che hanno trovato i banchi scolastici nel porticato dell’istituto. Al posto di libri e quaderni c’erano alfiere, re, regina e torre. Un torneo vero e proprio, con tanto di macchinette segnatempo e punteggio. Concentrazione al massimo per gli studenti che hanno così dato dimostrazione dei progressi fatti nel progetto speciale dell’istituto che nel corso dell’anno ha visto i ragazzi e le ragazze impegnati in lezioni di scacchi.

Un gioco antico, complesso e affascinante che ha rapito i bambini e le bambine che hanno voluto dare il meglio per misurarsi sulle proprie capacità e per migliorare la strategia di gioco. E come in tutti i tornei ogni classe ha assegnato un podio di piccoli campioni, ma le medaglie non sono mancante per tutti i partecipanti che si sono messi in gioco, questa sì, la sfida più importante. Alla fine a spuntarla sono stati per la classe 2 A al primo posto Carlo Sgariglia, secondo posto per Daniel Martins Lima Faria J. e terzo Lorenzo Falzetti, per la III A primo Pietro Cappelletti, secondo Leon Piratoni, terzo Riccardo Saltari. Per la IV A primo Mattia Paolorossi, seconda Chiara Celeste Raganini, terzo Tiziano Formiconi. Per la VA prima Gloria Paci, seconda Fatima Noor, terzo posto per Mondal Sk Mohammed Farhan.

Per l’occasione il cortile della scuola è diventato anche una sala espositiva in cui si è messa in mostra l’ attività fatta durante l’anno nell’ambito del progetto alimentare promosso dal Comune assieme alla ditta di refezione scolastica All food. Il Comune ha messo a disposizione le risorse per la creazione di un piccolo orto con vasi e sementi: le classi hanno approfondito ciascuna un aspetto, dai legumi alle proteine del pesce, dalle verdure alle piante aromatiche e una nutrizionista di All food ha sensibilizzato i bambini e le bambine sulla necessità di una corretta alimentazione che contenga tutti i principi nutritivi bilanciati.

