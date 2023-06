Continua la striscia di ottimi risultati per la Ginnastica Macerata che ha partecipato al Campionato Nazionale Silver Eccellenza – Aerostart di Ginnastica Aerobica svoltosi a Genova. Le 17 atlete hanno presentato 5 esercizi ottenendo un importante 3° posto e degli ottimi piazzamenti in un campionato nazionale che ha visto una grande partecipazione da tutta Italia, come non si vedeva da anni.

Il gruppo composto dalle atlete Lucifero Lilù, Micati Greta, Pietrani Camilla e Porfiri Luna sono salite sul

podio nella categoria Aerostar Gruppo Junior B ottenendo lo stesso punteggio complessivo delle seconde

classificate, ma, come previsto da regolamento, avendo un punteggio pìù basso in esecuzione si sono

dovute accontentare della medaglia di Bronzo. Le loro compagne Arzeni Alice, Capiglioni Anna, Cerasi Massaccesi Dharma, Manghi Camilla, Porfiri Giulia, si sono piazzate al 6° posto nella medesima categoria.

Sempre nella categoria Aerostart ha esordito il Trio Allieve composto da Borraccini Sara, Lazzarini Caterina

e Magnaterra Beatrice, ottenendo un ottimo 5° posto alla loro prima esperienza in una finale nazionale.

Nella categoria Silver Eccellenza il Trio Junior A composto da Ferranti Sofia, Galletta Marta e Marinelli

Victoria si sono classificate 4° con il loro eserizio, mentre la loro compagne Del Gobbo Michela e Zuzolo

Valentina con la Coppia Allieve si sono classificate 7°.

Nella categoria Silver Eccellenza avrebbero dovuto gareggiare anche il Trio Junior B composto da Mincio

Elisa, Carletti Aurora e Prosperi Camilla, ma purtroppo a causa di un infortunio hanno dovuto rinunciare alla

gara per cui hanno lavorato con impegno per tutto l’anno. L’allenatrice Ciucci Arianna e la sua collaboratrice Ferragina Sarah sono soddisfatte del lavoro svolto dalle ragazze e stanno già programmando il lavoro in vista dei prossimi impegni, che attendono queste atlete in autunno.