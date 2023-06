Campionati regionali di equitazione, 4 medaglie per Cavalli delle Fonti. La compagine civitanovese ha conquistato un oro alla competizione regionale nella specialità salto ad ostacoli che si è svolta a Montemarciano. Guidate da coach Francesco Villotti le ragazze e i ragazzi di Cavalli delle Fonti hanno ben rappresentato la città. Nulla hanno potuto gli agguerriti avversari contro Beatrice Placidi sulla sua Bora di Boscochiaro che nell’ultima prova ha strapazzato gli avversari imponendosi nella categoria a fasi con un doppio netto in un tempo inarrivabile per gli altri, nella stessa categoria avviamento cavalli ottimo il quinto posto di Mya Mazzante su Bud Spencer ed il settimo di Marco Cicchetti su Pepito. Altre prestigiose medaglie sono arrivate da Luisa Fernanda Lazzarini su Arielle nella categoria debuttanti Pony, Maria Vittoria Mei su Cloe categoria primi galoppi, e Bianca Cicchitelli su Oscar categoria promesse. Ottimo il campionato anche di Beatrice Di Leo su Schamrok che al debutto si piazza quarta con un fantastico netto nell’ultimo percorso. Figurano ottimamente anche i fratelli Micozzi Emanuela ed Edoardo che nel campionato emergenti sfiorano il podio. Come pure Aurora Poli che per un errore non entra in premio con il suo Gulliver. Gli altri compagni del Team hanno ottimamente concluso il campionato piazzandosi tutti dal quarto al settimo posto come Eva Poli, Francesco Rastelli, Beatrice Sopranzi, Sascha Santoni e Ginevra Rustichelli che nel campionato regionale assoluto junior conclude quinta con la sua Katinka. Questa settimana la squadra sarà impegnata a Milano con Elia Villotti e a Cattolica con altri binomi impegnati nel concorso nazionale. L’istruttore Francesco Villotti che si dice soddisfatto dei risultati raggiunti, ma la strada per arrivare ancora più in alto è irta di insidie e di un duro e costante lavoro. Soddisfazioni arrivano anche da oltre oceano dove l’allieva della cavalli delle fonti Chiara Mei Corbi vince il titolo nazionale cat 130 a Singapore