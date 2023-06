Tre “Lubini” classe 2007 ai blocchi di partenza dello stage con la Nazionale U17 di Monica Cresta. Reduci dalle Finali Nazionali in Valsugana, gli schiacciatori Andrea Giani e Gianluca Cremoni, insieme al centrale Nicola Zara, giovedì partiranno con gli azzurrini per il collegiale a Police, in Polonia. Gli atleti rientreranno la prossima settimana, per l’’esattezza mercoledì 14 giugno. I tre biancorossi faranno parte di un roster di 14 giovani talenti.

Ecco la lista completa dei convocati: Andrea Ruzza (Pallavolo Padova), Gianluca Cremoni, Andrea Giani e Nicola Zara (Cucine Lube Civitanova), Alessandro Bernacchio e Simone Bertoncello (Bassano Volley), Bryan Argilagos e Simone Porro (Treviso Volley), Manuel Hristov Zlatanov (Gas Sales Piacenza), Andrea Usanza (Volley Montechiari), Raffaele Colaci (Materdomini Volley), Davide Boschini (Trentino Volley), Lorenzo Ciampi (Vero Volley Monza), Nicolò Garello (Diavoli Rosa Brugherio).