Le ragazze ed i ragazzi dell’Ite “Gentili” di Macerata hanno incontrato l’ex senatore Nicola Morra, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre organizzazioni criminali, anche straniere, rimasto in carica fino all’elezione della nuova presidente avvenuta martedì 23 maggio.

Il prestigioso incontro è avvenuto online nell’ambito della “Giornata della legalità” per ricordare la strage di Capaci; il professor Morra ha raccontato ai giovani tutte le sfumature di una delle pagine più oscure della storia italiana, gli sforzi dei giudici, delle forze dell’ordine e dei politici onesti che hanno profuso e continuano a profondere tutte le energie per sradicare le organizzazioni criminali dal nostro Paese. Tra le tante tematiche trattate e sviluppate in uno stile coinvolgente e passionale, quello della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, vero problema e piaga della nostra società, che genera una costellazione di conseguenze nefaste a livello sociale ed economico.

In chiusura una possente riflessione sull’importanza e la centralità della scuola nella lotta al crimine, nella formazione e costituzione di una cultura della legalità. La prof.ssa Paola Formica, docente di Diritto e referente per i percorsi di Educazione civica, ha sottolineato la bontà di questo incontro, la sua necessità assoluta ed impellente, consapevole del fatto che, «la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari», come ha affermato lo scrittore Gesualdo Bufalino, dopo la morte dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.