La classe 2A della scuola secondaria dell’istituto comprensivo. “Simone de Magistris” di Caldarola è di nuovo protagonista in un evento scientifico nazionale. Il 25 maggio la classe ha partecipato attivamente alla festa della scienza “Fosforo” che si è tenuta a Senigallia presentando un’Escape Room digitale sui cambiamenti climatici con la quale altri alunni e alunne coetanei dei comuni di Senigallia e San Costanzo si sono sfidati. Le “4S: Salvina e Samantha Salvano le Specie” è il titolo del gioco digitale ideato e realizzato dai ragazzi e delle ragazze della classe 2A con lo scopo di comunicare alcuni dei problemi legati alle tematiche ambientali, sempre all’insegna del divertimento.

Finalmente in presenza e a stretto contatto con dei coetanei, divisi in gruppi, hanno accolto e guidato le classi partecipanti al laboratorio didattico, hanno raccontato le fasi di realizzazione del gioco e raccolto con grande soddisfazione i feedback positivi dei giocatori e delle loro prof.

Da dove nasce l’idea? «L’idea è nata nell’ottobre 2021, dopo che gli studenti hanno giocato a “Liberiamo Salvina! Un Escape Room on line per sfuggire ai rischi naturali”, realizzata dall’Ingv per la Settimana del Pianeta Terra. Gli alunni si sono così entusiasmati da proporre alla loro insegnante di scienze di realizzare una propria Escape room sui cambiamenti climatici, dedicata ai loro pari. È così iniziata una collaborazione da remoto con le ricercatrici INGV (Giovanna Piangiamore, Alessandra Marami e Anna De Santis) che ha permesso di trovare le soluzioni migliori alle difficoltà che di volta in volta si presentavano nell’elaborazione del gioco.

Nei mesi di lavoro sono state ricercate le informazioni necessarie, approfonditi gli argomenti più pertinenti, messo a punto enigmi, quiz e rebus digitalizzabili ed infine è stata realizzata l’Escape room utilizzando la piattaforma digitale Genially.

La professoressa Daniela Pennesi e le ricercatrici dell’Ingv hanno offerto solo un supporto tecnico e morale nelle fasi di test e nella conduzione dell’evento speciale di lancio durante la giornata Mondiale della Terra 2023, in cui ben trentadue classi di varie regioni d’Italia si sono collegate simultaneamente per giocare alle 4S».