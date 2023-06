Un soprano in classe

Cosa c’è di meglio che ascoltare la viva voce di una giovane soprano marchigiana per appassionarsi all’opera? Lo hanno sperimentato gli studenti e le studentesse del liceo scientifico G. Galilei di Macerata. Anche quest’anno la scuola ha organizzato il progetto “Tutti all’opera”, nell’ambito della vasta programmazione di attività extracurricolari offerta agli studenti. Organizzato in collaborazione con l’associazione Amici dello Sferisterio, ha previsto tre incontri preparatori rivolti ai numerosi studenti che, con interesse e curiosità, si sono avvicinati al vasto repertorio operistico.

Il primo incontro, valorizzato dalla partecipazione di Lucia Rosa, presidente dell’Associazione Amici dello Sferisterio, ha inteso creare un confronto con i ragazzi e le ragazze per presentare le opere in cartellone quest’anno, nell’ambito della stagione del Macerata Opera Festival. I temi trattati hanno indagato più a fondo la storia della tradizione operistica, analizzando le caratteristiche stilistiche, storiche e musicali del melodramma ed in particolare delle tre opere.

Il secondo incontro ha visto la gradita partecipazione del professor Marcello La Matina, docente di semiotica del linguaggio al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata, nonché musicista e melomane, il quale ha coinvolto gli studenti in un interessante percorso di grande profondità intellettuale, che ha rivolto l’attenzione sulla natura e sulle origini del teatro d’opera, soffermandosi su aspetti etici, sociali e soprattutto linguistici.

L’appuntamento successivo ha regalato agli studenti partecipanti la possibilità di incontrare dal vivo una cantante, giovane interprete di numerosi ruoli femminili nei maggiori teatri italiani: Mariangela Marini, soprano di origini marchigiane. L’ artista ha subito creato un clima di complicità con gli studenti, presentando numerosi aspetti del proprio lavoro, affascinante ma non molto conosciuto, e soffermandosi sui vari fattori che caratterizzano la professione di cantante oggi. Le domande dei ragazzi e delle ragazze hanno reso vivace l’incontro nella consapevolezza di essere di fronte ad una donna giovane che ha scelto di percorrere una carriera difficile, piena di sacrifici, che può essere realizzata solo se sostenuta da un’immensa passione per il bel canto.

La docente responsabile del progetto “Tutti all’opera”, la professoressa Serenella Pagnanini, ha poi chiesto alla cantante ospite, Mariangela Marini, di esibirsi in un pezzo d’opera, al fine di soddisfare le curiosità e le aspettative dei ragazzi.

La soprano ha accolto con piacere l’invito e, come per magia, la sua voce, cristallina, forte, melodiosa si è diffusa nella stanza, procurando un senso di grande emozione. Gli studenti hanno salutato la soprano, orgogliosi di poter di nuovo ascoltare la sua voce in occasione di “La Traviata”, nella famosa versione di Brockhaus, opera nella quale l’artista ricopre uno dei ruoli femminili in cartellone a Macerata per la prossima stagione operistica.

Volendo fare un resoconto dell’attività svolta, si è potuto constatare che anche quest’anno l’esperienza del progetto “Tutti all’opera” ha raggiunto il suo scopo: quello di avvicinare sempre più giovani al bel canto.