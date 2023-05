Il teatro comunale Feronia di San Severino ha ospitato la giornata conclusiva del progetto “A scuola con l’Avis… per conoscere l’attività solidale volontaria e il valore del dono”.

Al progetto, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, hanno aderito ben 12 sezioni Avis comunali e circa 1.700 ragazzi e ragazzi della provincia di Macerata. L’iniziativa ha voluto non solo far conoscere l’importanza della donazione del sangue ma anche far entrare la realtà dell’Avis nelle scuole in modo da favorire l’apprendimento dei valori di responsabilità civile, solidarietà e di un corretto stile di vita per formare futuri cittadini attivi.

Ai ragazzi e alle ragazze è stato distribuito anche un sondaggio, destinato ai propri familiari, per far entrare il tema delle donazioni anche nelle case. Alla giornata hanno preso parte il presidente provinciale dell’Avis, Morena Soverchia, e quello regionale, Daniele Ragnetti. A rappresentare l’amministrazione comunale settempedana è intervenuta il vicesindaco e assessore alla cultura, Vanna Bianconi. Per l’Avis cittadina presenti il presidente, Anelido Appignanesi, e il vicepresidente, Dino Marinelli, insieme ai membri del direttivo.