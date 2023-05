La primavera ha portato grandi gratificazioni alla scuola secondaria di I grado “Annibal Caro” di Civitanova nel campo degli scacchi, dei giochi matematici e del calcio a cinque.

Ben sette alunni della scuola hanno superato la fase provinciale e regionale dei Giochi Matematici Pristem – UniBocconi ed hanno così potuto partecipare alla fase nazionale sabato 15 maggio a Milano.

La squadra maschile di scacchi si è qualificata quarta alla fase nazionale del “Trofeo Scacchi Scuola 2023” al Pala Dean Martin di Montesilvano a Pescara. Uno dei giocatori si è inoltre aggiudicato la medaglia d’oro per la terza scacchiera.

Dulcis in fundo, la squadra di calcio a cinque della categoria cadetti si è qualificata prima alla finale provinciale dei campionati studenteschi.

Un’enorme gratificazione per i giocatori ed una grande soddisfazione per i docenti che credono nel potenziale dei propri studenti e li spronano a mettersi in gioco, migliorarsi sempre e impegnarsi al massimo.