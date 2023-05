Sfida a colpi di teatro e recitazione per l scuole di Pollenza. Si è conclusa infatti domenica 21 maggio al teatro “Giuseppe Verdi” la rassegna teatrale “TuttaScena 2023”, che rappresenta da sempre per il Comune e l’Istituto comprensivo “V. Monti” un appuntamento di grande valore formativo per i ragazzi e ragazze, un’opportunità per mettersi in gioco e, al tempo stesso, un’occasione di apprendere in modo creativo.

La rassegna è stata sponsorizzata dal Consiglio regionale delle Marche e da alcuni privati locali, mentre l’aspetto tecnico è stato curato da “Hip-notica Full Service” di Alessandro Pianesi.

La manifestazione conclusiva di domenica pomeriggio, presentata dal brillante Matteo Pasquali, è stata poi allietata da momenti di musica e di canto, organizzati dai docenti Eugenio Gasparrini e Maria Cristina Garbuglia, che hanno diretto i ragazzi e le ragazze dell’orchestra della scuola secondaria di Pollenza.



La giuria, composta da esperti del settore quali Marina Frapiccini, Giuliana Marinozzi, Fabrizio

Pignani ha valutato gli spettacoli per l’intera settimana dal 15 al 20 maggio, riconoscendo l’alto

valore artistico di tutti i prodotti.

Di seguito i vincitori della rassegna che sono stati premiati nel corso della manifestazione:

Migliori interpreti scuole primarie: Camilla Alessandrini della classe 5^A della scuola primaria “G.

Natali” di Sforzacosta. Sono stati premiati ex-aequo i quattro del divano: Nicola Menichelli,

Emanuele Niccolini, Alessandra Paielli, Federico Sorichetti della scuola primaria “A. Frank” di

Pollenza.

Migliori interpreti scuola secondaria: Enea Petrini e Linda Paoloni della 3^ A della scuola secondaria

per lo spettacolo “Per Piero o per Paolo?”.

Miglior testo originale: per lo spettacolo “L’isola di quale tesoro?” della scuola primaria “A.

Frank” di Pollenza.

Migliori costumi e migliore scenografia: allo spettacolo “Falastaff, burlone berlato” delle classi

5^ A e 5^ B della scuola primaria “C. Urbani” di Casette Verdini.

Migliore coreografia scuola primaria: alla 5^B della primaria “S. d’ Acquisto” di Macerata per lo

spettacolo “Il nuovo diluvio”.

Migliore coreografia scuola secondaria: alla 1^ A della scuola secondaria con lo spettacolo “Il tg strambo”.

Migliore interpretazione musicale scuola primaria: alla 5^B della scuola primaria “S. d’ Acquisto” di

Macerata per lo spettacolo “Il nuovo diluvio”.

Migliore interpretazione musicale scuola secondaria: alla 1^A della scuola secondaria di primo grado

per “Il tg strambo”.

Clou della manifestazione: i vincitori della rassegna TuttaScena2023.

Miglior allestimento scuole primarie: lo spettacolo “L’isola di quale tesoro?” della scuola

primaria “A. Frank” di Pollenza con la seguente motivazione: “La brillante recitazione di tutti gli

alunni e la valida organizzazione scenica hanno evidenziato l’efficacia di un pregevole testo originale

che ha saputo, con gradevoli spunti comini, cogliere brillantemente temi di comprovata attualità

adolescenziale, quali l’uso indiscriminato dei cellulari ed il conseguente isolamento dei ragazzi dal

mondo circostante. L’ottima interpretazione musicale e le ben organizzate coreografie hanno

contribuito ad offrire uno spettacolo completo e teatralmente valido.

Miglior allestimento scuole secondarie: “La tragicomica commedia di Amleto” della classe 2^ A della

scuola secondaria per aver rielaborato in modo efficace e brillante la conosciuta tragedia di Amleto,

offrendo al pubblico un piacevole spettacolo d’ insieme e momenti di apprezzata comicità.

Ringraziando quanti hanno collaborato all’organizzazione e alla realizzazione della Rassegna di teatro, vi diamo appuntamento al prossimo anno!