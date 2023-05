In occasione della giornata mondiale della biodiversità, lunedì 22 maggio, l’Iis da Vinci di Civitanova inaugura un mini-percorso naturalistico nel giardino della scuola nell’ambito del progetto pluriennale ribattezzato “Cluana Urban Nature” ( https://cluanaurbannature.weebly.com/ ). Lo racconta Flavio Filippi, classe 3M – Liceo scientifico opzione Scienze applicate dell’Iis “Leonardo da Vinci” a Civitanova.

di Flavio Filippi

L’evento, aperto al pubblico, inizierà alle 10:45 in auditorium con il saluto da parte delle autorità presenti e una breve introduzione del professor David Fiacchini, per poi proseguire con i ragazzi e le ragazze della classe 3M che presenteranno il percorso progettuale ereditato dagli ex liceali della 5M. Si tratta, in buona sostanza, di un progetto che mira a promuovere la conoscenza sui temi legati alla biodiversità a partire dagli aspetti naturalistici del giardino del nostro Istituto.

Subito dopo sarà la volta della prof.ssa Simona Casavecchia, docente di botanica ambientale e applicata presso l’Università Politecnica delle Marche e responsabile dell’Orto Botanico “Selva di Gallignano”, che parlerà di come i cittadini, e in particolare le nuove generazioni, possono contribuire alla ricerca scientifica per la salvaguardia della biodiversità, in particolare attraverso azioni a favore della diffusione degli impollinatori. Questa presentazione è particolarmente importante in quanto sottolinea l’importanza della collaborazione tra il mondo delle scienze e noi ragazzi nella cura dell’ambiente.

Infine, la parte più attesa per tutti: condizioni meteorologiche permettendo (in caso di pioggia battente le attività termineranno in auditorium), dalle 12 si terranno delle visite guidate nel nuovo mini-percorso naturalistico allestito nel giardino della scuola anche grazie al bando del Ministero dell’Istruzione sulla “transizione ecologica” vinto lo scorso anno dalla nostra scuola: verranno organizzate visite guidate per piccoli gruppi curate sempre dalla classe 3°M.

Questo mini-percorso offre l’opportunità ai partecipanti di esplorare la natura in modo pratico, oltre a permettere loro di approfondire la conoscenza del progetto “Cluana Urban Nature” e dei suoi obiettivi.

Vi riportiamo, in anteprima, la mappa del percorso elaborata graficamente dal prof. Stefano Catalini: nel corso dell’evento sarà distribuito il depliant informativo realizzato per l’occasione.

Unica nota stonata, che vogliamo segnalare, è che proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di realizzazione di una nuova ala della scuola, molto importante per avere più spazi a disposizione per la didattica: nell’apertura del cantiere, da parte della Provincia, sono state distrutte 8 piante delle 50 messe a dimora da noi studenti nel 2021 grazie all’iniziativa dei Carabinieri Forestali “Un albero per il futuro”. Piante che poi abbiamo curato in questi due anni, irrigandole in estate e pacciamandole in inverno. Insomma, una… svista molto grave che abbiamo segnalato a chi di dovere e che, al termine dei lavori, speriamo sia compensata da nuove piantumazioni.

Vi aspettiamo numerosi lunedì 22 a questa bella iniziativa e, se interessati, restiamo a disposizione per accompagnare studenti di altre scuole e famiglie nel percorso naturalistico del “da Vinci”.