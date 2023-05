Sono state premiate ieri da Valentina e Antonella Mancuso nel negozio Petite Chèrie in corso Cavour a Macerata, Noemi e Letizia Sassaroli, le vincitrici del contest “Il superpotere della mia mamma” promosso da Cronache Maceratesi Junior.

Le vincitrici hanno ottenuto sulla nostra pagina Instagram ben 260 voti con un disegno che rappresenta la loro mamma Suzana indaffaratissima e dotata di tutti gli strumenti necessari per riuscire a fare tutto. Noemi e Letizia hanno ricevuto un buono acquisto del negozio che non vedono l’ora di utilizzare.