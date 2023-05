Grande soddisfazione per diciannove studentesse e studenti del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Macerata, che il 31 marzo hanno sostenuto le prove per la prestigiosa certificazione, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle Linee Guida Nazionali di riferimento e secondo le procedure elaborate e approvate dalla Consulta Universitaria di Studi Latini, per la promozione e lo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina ed il miglioramento delle competenze.

Il risultato raggiunto, pubblicato il 17 maggio, rende la dirigente scolastica, le docente referenti del progetto d’Istituto, le professoresse Annalisa Campanaro e Delia Pettinari, e l’intera comunità scolastica orgogliosi, in quanto è stato premiato sia il talento e l’impegno dei liceali certificati che il lavoro svolto dai docenti del Dipartimento di Lettere per il rinnovamento della didattica della lingua classica, nonché per la sua promozione e la sua valorizzazione anche attraverso la sperimentazione di formule innovative.

Di seguito l’elenco delle studentesse e degli studenti che hanno dato prova di solide competenze, ottenendo la Certificazione, e delle rispettive insegnanti della materia:

classe 2^E: Emma Pettinari, livello A1 (prof.ssa Annalisa Campanaro);

classe 3^B: Fabio Bordi, Sofia Gentilucci e Ludovico Pierantoni, livello A1 ( prof.ssa Francesca Violoni);

classe 3^D: Ilaria Acciarresi, Diego Moglianesi, livello A1, e Aurora Pigliapoco, livello A2 (prof.ssa Lucia Cerquoni);

classe 4^A: Chiara Cerquetella, Sara Scoccia, Francesco Perticarini, Vittoria Piermarini, Benedetta Rossi, Alessandro Silvetti, Sara Vecchi e Gaia Ventura, livello A1 (prof.ssa Delia Pettinari);

classe 4^C: Mirko Giacomozzi, Nicolò Lambertucci e Guglielmo Miliozzi, livello A1, e Francesco Mariotti, livello B1 (prof.ssa Annalisa Campanaro).

«Una menzione speciale – scrive la scuola – meritano sicuramente la studentessa più giovane, Emma Pettinari, e l’unico studente che ha raggiunto il livello di eccellenza B1, Francesco Mariotti. Risulta di considerevole importanza, infine, evidenziare come negli ultimi due anni scolastici si sia raggiunta un’alta percentuale di studenti che hanno conseguito la Certificazione, il 56% nella sola classe 4^A e ben il 67% nella classe 4^C».