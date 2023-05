Sono stati giorni intensi per l’Ite Gentili di Macerata. L’istituto ha infatti ospitato la Damiano Latini srl e la delegazione di studenti provenienti dal Windthorst Gymnasium di Meppen.

La scuola ha avuto come ospite la Damiano Latini srl, brand d’eccellenza nel settore del design di interni e dell’arredamento; i ragazzi e le ragazze del progetto “Global Marketing” hanno potuto osservare l’evoluzione dell’azienda che si propone di progettare ed arredare qualsiasi ambiente, “cucendolo su misura” in base alle esigente del cliente. Ne è nata una ricchissima mattinata di spunti e riflessioni per i ragazzi che sono stati coordinati dalle professoresse Cinzia Cecchini, Paola Palmucci e Maria Melfi.

L’occasione è stata ulteriormente meritevole perché la Damiano Latini Srl ha anche promosso e messo a disposizione due borse di studio per gli alunni e le alunne del progetto “Global Marketing” e si è impegnata a sostenere le certificazioni informatiche per i prossimi anni, in un sodalizio che ha già il sapore del successo. La dirigente scolastica Alessandra Gattari ha rimarcato che queste sono le iniziative che preparano a scenari importanti: l’osmosi tra territorio e Scuola, la reciproca interazione e la possibilità di permettere ai giovani studenti di beneficiare delle esperienze di solide realtà, accresce indubbiamente il profondo lavoro formativo che avviene tra i banchi con i docenti.

Si è conclusa la settimana di ospitalità per la delegazione di studenti provenienti dal Windthorst Gymnasium di Meppen, dai ragazzi e dalle ragazze del corso di tedesco dell’Ite “Gentili” di Macerata; un’esperienza esaltante e coinvolgente in cui i giovani tedeschi hanno potuto vivere tantissime esperienze e partecipare ad altrettante attività. Marisa Luciani, professoressa di Lingua e cultura tedesca che all’inizio dell’anno scolastico aveva accompagnato i ragazzi e le ragazze marchigiani in Germania, è stata l’anima dell’accoglienza dei visitatori che hanno partecipato alle lezioni curriculari, visitato diverse località dal valore storico culturale di altissimo livello, come le vestigia romane di Urbisaglia e il Santuario di Loreto. Non sono mancate le occasioni di convivialità, in cui gli ospiti sono stati deliziati dai piatti della nostra cucina regionale e nazionale. In un clima di grande entusiasmo e reciprocità i docenti accompagnatori hanno partecipato alle varie attività ed hanno apprezzato moltissimo il livello di organizzazione dell’Ite “Gentili”; l’avventura è stata conclusa con una grande festa nell’aula Magna dell’istituto.

«Il risultato finale – scrive la scuola – è stato indubbiamente un’esperienza unica che proseguirà negli anni. La dirigente scolastica Alessandra Gattari e la professoressa Luciani hanno insistito molto sul fondamentale ruolo che ha questo tipo di attività per i nostri ragazzi: essere esperti del mondo, aprire la mente, confrontarsi con l’altro da sé, in un complesso e meraviglioso percorso di formazione che è necessario se si vogliono raggiungere alti obiettivi».