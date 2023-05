Per il secondo anno consecutivo Francesco Mariotti, studente del 4C Liceo Matematico del “Galilei” di Macerata, è stato selezionato per la fase nazionale delle Olimpiadi della Matematica dopo essersi classificato primo sia nella fase d’istituto che nella fase distrettuale dimostrando il suo straordinario talento per la materia.

Francesco, ospitato a Cesenatico dal 4 al 7 maggio insieme a 301 studenti provenienti da tutta Italia, ha affrontato la prova conseguendo un significativo risultato, infatti per soli due punti non ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Complimenti a Francesco, studente versatile in ogni ambito disciplinare, dalla dirigente, dai suoi professori e dai suoi compagni.