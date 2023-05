Aprile è stato un mese molto intenso per le ginnaste della PinkRibbon di Macerata, che hanno partecipato alle finali nazionali dei campionati di specialità organizzati dalla Confsport Asi Italia di ginnastica ritmica. Nel palazzetto Speca di San Benedetto, le giovani iscritte della società maceratese hanno disputato le finali dei campionati nazionali di serie B e serie C nelle varie specialità a corpo libero e con i piccoli attrezzi. Le allieve di Nadia Alexeeva hanno calcato con successo la pedana tanto da collezionare numerose medaglie con gli esercizi individuali e di squadra che hanno permesso alla PinkRibbon di laurearsi campionessa d’Italia per la serie B e vice campionessa italiana per il campionato di serie C.

Per il campionato di serie B la società si è presentata con 14 atlete impegnate in 21 esercizi individuali e di squadra per ottenere 11 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo oltre a ottimi piazzamenti nei primi 20 posti. Ecco le ginnaste che hanno aggiunto le 11 medaglie d’oro al prezioso medagliere di Macerata. Per la categoria Allieve: Melissa Marku (esercizio al corpo libero) ed Emma Pierucci (esercizio con fune e cerchio). Per la categoria Junior 1: Ludovica Zega (esercizio in coppia con il cerchio), Sofia Ricucci (in coppia con il cerchio), Rachele Zucchiatti (esercizio con le clavette) e Flavia Quaranta (esercizio con la palla). Per la categoria Master: Giorgia Dignani (esercizio con fune-nastro), Sofia Simoncini (esercizio con palla) e Sofia Simoncini (esercizio con clavette).

Il campionato di serie C ha visto invece la partecipazione di 22 ginnaste della PinkRibbon, distinte nelle varie fasce di età, impegnate in 19 esercizi che sono riuscite a collezionare 9 medaglie d’oro, 2 d’argento e due di bronzo. Proprio grazie all’ottimo punteggio totalizzato sulla pedana di San Benedetto la PinkRibbon è salita sul secondo gradino del podio nazionale per società. Ecco le ragazze che si sono classificate al primo posto. Per la categoria Junior 2: Anna Branciari (esercizio con la palla). Per la categoria Giovanissime: Emma Achillozzi, Ilaria Prosperi, Sofia Mariottini e Alessia Guardati (esercizio di squadra a corpo libero). Per la categoria Allieve: Libera Mari (eserczio al corpo libero) e Brianna Maria Maruda (esercizio con la palla).

Per le campionesse nazionali dei campionati di Serie B e di Serie C ci sarà l’occasione di partecipare alla premiazione allo stadio Olimpico di Roma il 14 ottobre alla presenza del presidente del Coni (direttivo per la ginnastica ritmica nazionale).

Ottime prestazioni anche per le ginnaste maceratesi al campionato d’Insieme e al trofeo Arcobaleno, prima esperienza per tante giovani atlete di confrontarsi con le pari età. Nadia Alexeeva le accompagnarà a bordo pedana pure nelle giornate di maggio per la fase finale del campionato Confsport asi Serie D.