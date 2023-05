Il liceo “Leopardi” di Macerata ha partecipato al progetto National high school model United Nations con 45 studenti-delegati, preparati e accompagnati dalle professoresse Maria Luisa Violini, Francesca Giorgetti ed Erica Santoni.

Il progetto Nhsmun è la simulazione diplomatica accurata e reale che segue i modelli e le regole di procedura ufficiali adottati dagli organi delle Nazioni Unite. Gli studenti, in qualità di delegati, approfondiscono e si confrontano sui temi oggetto dell’agenda politica internazionale, svolgendo le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti e imparano a muoversi all’interno delle committee, adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite (Onu).

I primi giorni sono stati dedicati alla scoperta di New York, con visite al museo di storia naturale, al Guggenheim, alla statua della libertà, ad Ellis Island, al museo in memoria delle vittime dell’11 settembre, a Wall Street e al ponte di Brooklyn. I lavori di commissione, iniziati mercoledì 15 marzo, si sono conclusi sabato 18 al palazzo delle Nazioni Unite. Durante la cerimonia di apertura sono stati celebrati i primi cinque anni di lavoro al progetto Nhsmun della professoressa Violini.

Di ritorno da questa esperienza, che ha lasciato un’impronta negli studenti e nelle studentesse del Leopardi, insieme alle insegnanti, sono stati ricevuti al comune di Macerata dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla vice Francesca D’Alessandro, che hanno sottolineato l’importanza di aprirsi al mondo, di studiare e riflettere su questioni di capitale importanza per prepararsi ad essere protagonisti del futuro, non solo in una dimensione personale ma anche civile.