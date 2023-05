Secondo appuntamento, domenica 14 maggio al Varco sul Mare, con “Primavera in Bici”, il primo festival sulla mobilità sostenibile voluto dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore Roberta Belletti, in collaborazione con Fiab costa Macerata-Fermo, Civitanova GreenLife, Marche BikeLife e Gruppo Sportivo Fontespina 2000 per incentivare sempre di più l’utilizzo delle due ruote.

Dalle 10 prenderà il via Bimbimbici, un evento nazionale della Fiab che vuole promuovere le strade scolastiche e i collegamenti ciclabili con le scuole. Sarà anche occasione per festeggiare tutti insieme e in allegria la festa della mamma. Con la Polizia Locale, ci si divertirà a riconoscere i segnali stradali. Poi, alle 12 parte la biciclettata lungo la ciclabile del lungomare sud per raggiungere via Monfalcone. Di fronte alla scuola primaria Silvio Zavatti, sarà animata e simulata una “strada scolastica”.

Con l’occasione sarà consegnato un estratto del documento generale della BiCitanòPolitana, relativo alla realizzazione dei collegamenti mancanti in quell’area per le strade scolastiche di fronte alle scuole Silvio Zavatti e Annibal Caro. BiCitanòPolitana è un progetto della Fiab costa Macerata-Fermo che propone soluzioni semplici e concrete per migliorare la ciclabilità cittadina e mettere in rete le piste ciclabili esistenti con i luoghi di interesse.

La partecipazione è libera (per assicurazione infortuni il costo è di 2 euro). E’ possibile noleggiare le bici. Consigliato l’uso del casco per tutti, messo a disposizione anche dall’organizzazione. L’ultimo appuntamento del festival è sabato 10 giugno, con la passeggiata “In bici sotto le stelle”: si parte dal Varco e si pedala insieme verso Civitanova Alta lungo la ciclabile del Castellaro. Arrivati alla “Cinciallegra” sarà offerto un rinfresco per poi dedicarsi all’osservazione delle stelle con gli esperti dell’ Associazione Astrofili Alpha Gemini.