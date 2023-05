I ragazzi e le ragazze della scuola secondaria San Vito di Recanati alle finali dei giochi matematici a Milano e a Roma. Anche quest’anno il Badaloni ha aderito a due diverse proposte di giochi matematici: le gare individuali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici e i giochi a squadre del Con-Corso Nazionale Matematica per Tutti.

Il gioco infatti è un modo appassionante di avvicinarsi alla matematica per chi ne è spaventato, di approfondire alcuni aspetti per chi ne è curioso e di scoprirla sotto una luce nuova per chi ne è già appassionato. Attraverso il gioco la matematica è per tutti.

I Campionati Internazionali di Giochi Matematici sono organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. I quesiti vengono presentati con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi a pensare. Per trovare la soluzione non si deve conoscere chissà quale teorema, ma ci vogliono logica, intuizione e fantasia… e molto spesso la soluzione è semplice ed elegante.

Sabato 26 marzo si sono svolte le semifinali regionali all’I.C. Solari di Loreto, alle quali sono stati ammessi ben 21 studenti e studentesse della Scuola Secondaria San Vito dopo una preselezione online.

Cinque di questi hanno superato la prova e parteciperanno alla finale nazionale all’Università Bocconi di Milano, di sabato 13 maggio: Diego Paoloni (classe 2C), Edoardo D’Angelo (classe 2A), Luca Ciarlantini (classe 2B), Vittoria Durante (classe 2B), Matilde Palanca (classe 3B).

«Un risultato davvero eccezionale – scrive la scuola – considerato che il Miur ha inserito i “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” tra le manifestazioni accreditate per la valorizzazione delle eccellenze. Complimenti ragazzi e un grande in bocca al lupo».

Il Con-Corso Nazionale Matematica per Tutti, invece, è organizzato dall’associazione ToKalon, che nasce con lo scopo di trattenere To Kalon (ciò che vale, il bello) delle discipline scolastiche e trasmetterlo a tutti. In questo caso gli studenti hanno formato delle squadre e si sono sfidate nella risoluzione dei quesiti proposti nel pomeriggio di martedì 14 marzo in occasione del -day.

Dopo qualche settimana di trepidante attesa, sono finalmente giunti i risultati: 36 ragazzi e ragazze sono stati ammessi alla finale di Cinecittà World che si terrà venerdì 19 e sabato 20 maggio: Gloria Giorgetti, Vittoria Ornaghi, Alessandro Piccinini, Lorenzo Semplici (classe 1B), Ilyes Ben Ali, Edoardo D’Angelo, Emily Evangelista, Sofia Gasparrini, Gianmarco Grufi, Aurora Muratori, Alex Paoloni, Giulio Papini, Gaia Rossi, Diego Traietti (classe 2A), Benedetta Casagrande, Vittoria Durante, Flavia Spinsanti, Valentina Stoppini (classe 2B), Luca Buldorini, Leonardo Corsalini, Irene D’Andrea, Vittoria Elisei, Lucrezia Lapponi, Lucrezia Onofri, Tommaso Pepa, Ludovica Veroli (classe 3A), Gaia Erbaccio, Li Xun Hu, Tommaso Micozzi, Matilde Palanca (classe 3B), Annalisa Bugari, Eleonora Carangio, Martina Morosini, Arianna Olijnyk, Margherita Stortoni, Anna Stura (3D).