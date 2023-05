Premiate le classi vincitrici delle sfide de “I campioni del villaggio digitale”. La cerimonia in occasione della serata conclusiva dell’edizione 2022-2023.

Il progetto ideato e promosso da Red (Rete educazione digitale), in collaborazione con il garante per i diritti della persona, il Corecom e l’istituto capofila Ite Gentili, ha previsto un percorso formativo di tre incontri, che hanno coinvolto nella formazione diversi professionisti e soci Red: le digital strategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti per il modulo relativo all’educazione civica digitale, le avvocate Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla legalità, il neuro scienziato Federico Bollini e la psicologa Valeria Cegna dell’associazione Glatad per parlare di emozioni e affettività, il comunicatore Paolo Nanni e l’educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell’Ast Macerata per quanto riguarda le dipendenze.

Le classi hanno poi gareggiato all’interno di ogni istituto per eleggere la propria vincitrice, che è stata poi premiata la sera di sabato 22 aprile dalle autorità presenti.

Le sfide comprendevano una serie di giochi che hanno messo alla prova i ragazzi e le ragazze sulle competenze acquisite: dall’alfabeto digitale al riconoscimento delle fake news, dalla creazione di un elaborato originale, all’individuazione dei comportamenti scorretti in rete.

Tutti i partecipanti, fin dai più giovani, hanno avuto modo di acquisire consapevolezza relativamente al loro agire in rete, che oggi rappresenta una parte preponderante della quotidianità sia dei ragazzi che degli adulti. Attraverso un approccio ludico, concetti fondamentali come quello di buona cittadinanza digitale, sono stati così compresi e assimilati, per poter essere poi condivisi tra pari e in famiglia.

Oltre alla premiazione, sul palco del Lauro Rossi è stata messa in scena la rappresentazione “Alice in wonderweb”, a cura degli studenti e delle studentesse del liceo classico “Leopardi”, che hanno aderito al percorso “Tutta scena nell’era digitale”, sempre compreso nel progetto del villaggio digitale.

I ragazzi e le ragazze, guidati dal regista Francesco Facciolli, hanno messo in scena uno spettacolo che, traendo ispirazione dall’opera di Lewis Carrol, ha voluto mostrare i rischi che oggi corrono i più giovani, spesso persi in un paese digitale apparentemente meraviglioso e gratificante, ma che cela molte trappole, da cui può essere difficile uscire.

Le classi che hanno ottenuto il riconoscimento di campioni del villaggio digitale sono: liceo classico linguistico Leopardi (1 C), liceo scientifico statale Galilei (3 L), liceo artistico Cantalamessa Macerata (2 A), Iis Garibaldi (3 C/E), istituto istruzione superiore Matteo Ricci (3 E), ite Gentili (3 L), convitto nazionale Leopardi (3 B), istituto comprensivo Dante Alighieri (3 C) e Ipsia Corridoni (2 G).