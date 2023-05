Il miglior giornalino scolastico e un gioco da tavola secondo al concorso sulla polizia locale. Sono i lavori delle classi 3E e 3F dell’istituto Paladini di Treia che hanno dato grande soddisfazioni a studenti e insegnanti

«Sicuramente Il 29 aprile è un giorno da segnare sul calendario per l’Istituto Comprensivo Paladini di Treia. Infatti in questo giorno è arrivata la comunicazione di aver vinto non uno , ma ben due concorsi a cui la scuola ha recentemente partecipato».

Le classi terze (3E e 3F) di Passo Treia, guidate dal coordinatore dei progetti, il professor Paolo Scortichini, si sono infatti cimentate con impegno nella realizzazione di un giornalino scolastico. Gli alunni e le alunne di entrambe le classi si sono suddivise in gruppi, hanno scelto diverse tematiche su cui lavorare, si sono informati e hanno redatto articoli variegati e interessanti che toccano diversi aspetti dell’attualità, dalla pandemia alla guerra, dai videogiochi alla musica. Alla fine il tutto è stato impaginato a dovere e con maestria dal publisher ufficiale delle classi Alessandro Cervigni (a cui va il plauso di tutti). E’ cosi che è nato “La voce del Paladini” il primo giornale dell’Istituto, un ottimo lavoro che non è passato inosservato al XIX concorso nazionale “Il giornale nella scuola”, indetto dall’Istituto Comprensivo Statale “R. Guarini” di Mirabella Eclano. Il 27 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione presso il teatro del comune campano! E questo un motivo di grande orgoglio.

Ma non è finita qui. La classe 3E ha anche conseguito un altro importante risultato. Al prestigioso concorso “L’agente di Polizia che vorrei accanto”, patrocinato dalla Regione Marche, è stata premiata per il suo elaborato assolutamente originale. Infatti il gioco da tavola, ideato dai ragazzi e intitolato “Il gioco della polizia l’Ocale” si è classificato al secondo posto vincendo il premio di ben 1.200 euro di cui l’ Istituto potrà presto beneficiare per l’acquisto di materiale didattico. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Macerata il prossimo 23 maggio nel Comando della Polizia Locale.

«Collaborazione, impegno e idee in circolo premiano sempre» scrive la scuola.

Clicca per leggere La voce del Paladini