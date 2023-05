Studenti ciceroni premiati in Comune:

CIVITANOVA – Al progetto hanno partecipato l’Its Via Tacito con la classe secondaria di I grado Enrico Mestica, l’Its Sant’Agostino con la classe Ungaretti e l’Its Ugo bassi con la classe secondaria Annibal Caro. I ragazzi e le ragazze hanno ricevuto un attestato di partecipazione