Dopo il successo della Trilogia di Provincia, ancora una volta Piero Massimo Macchini stupisce tutti con un libro che nessuno si aspettava: “I mestieri della mamma”. Durante il lockdown all’autore e ai suoi figli viene un’idea: si mettono così di buona lena a scrivere insieme un libro per bambini e bambine, che grazie alle illustrazioni di Cristina Lanotte rappresenta un’indagine approfondita e poetica della versatilità di tutte le mamme del mondo. Un libro, per dirla con Macchini, “tanto delicato”, pieno d’amore e ispirato alla multitasking Cristiana, compagna dell’autore e mamma di Olivia e Sebastiano.

«La mamma è il lavoro più difficile del mondo perché essere mamma è fare tutti i mestieri del mondo quasi nello stesso momento: ispettrice igiene, estetista, corniciaia, guardia del corpo, ministra degli esteri, interior designer, controllo merci, meteorologa, elettricista, amministratrice di condominio, dj, infermiera, vigilanza notturna, personal trainer».. e molto altro ancora.

In vista della festa della mamma, il libro verrà presentato in anteprima venerdì 5 maggio alle 18:30 nella libreria Mondadori Bookstore di Porto San Giorgio.

Come scrittore, Macchini ha all’attivo ben tre pubblicazioni di successo, riunite nella collana “Trilogia di Provincia”: “Piacere, Provincialotto”, “La gente mormorano”, “Manifesto Radical Grezzo”, il primo una raccolta di racconti brevi, ironici e pungenti, sul valore e sui valori dei veri provinciali o, come li ama definire l’autore, i radical-grezzi. Un ritratto della marchigianità media, ma non mediocre, alle prese con la quotidianità vissuta da un punto di osservazione speciale, il bar del Triangolo. “La gente mormorano” palesa un salto di qualità nella narrazione e nei racconti di fatti e misfatti, dove il narratore è affiancato da un editor, Matteo Berdini, che annota, suggerisce e prende le distanze da giudizi e sentenze del radical-grezzo. “Manifesto Radical Grezzo” è il libro della maturità che contiene una approfondita indagine della società a cui lo scrittore concede soluzioni bizzarre e stravaganti.

Piero Massimo Macchini, artista dei mille volti e sorrisi, è un attore con il carisma comico stampato nel Dna: un fantasista, un clown che si diverte a giocare, oltre che con gli strumenti del mestiere, anche con i vizi e le virtù di una terra bella come quella marchigiana. In Italia lavora su diversi fronti: teatro, cinema, radio ed editoria. All’estero porta i suoi spettacoli di pantomima Brainstorming e Fuori Porta. Fonda e dirige l’Associazione Culturale Lagrù ed il progetto web-tv-live Marche Tube. “I mestieri della mamma” è il suo ultimo progetto.

Cristina Lanotte è un’insegnante e illustratrice marchigiana, la sua formazione è legata all’Accademia di Belle Arti di Macerata e ai corsi di illustrazione “Ars in Fabula”. Le sue opere sono pubblicate da prestigiose case editrici italiane e internazionali.