Un Pinocchio “ambientalista” che fa crescere alberi invece che nasi. Per la Giornata della Terra arriva un’iniziativa targata Rainbow in collaborazione con Treedom. E’ la “Foresta di Pinocchio and Friends” iniziativa per sensibilizzare famiglie, bambine e bambini sul tema dell’importanza degli alberi per il pianeta. E così con l’aiuto di Pinocchio i più piccoli saranno coinvolti in un progetto per la piantumazione di 500 alberi in tutto il mondo. Il Pinocchio della Rainbow sarà testimonial del progetto, che prende il via ufficialmente oggi in occasione della Giornata mondiale della Terra. A partire da questa data infatti parte il piano di piantagione degli alberi che comporranno “La Foresta di Pinocchio and Friends”. Avocado, Mangrovia bianca, Banano, Caffè e Cacao, dal Nepal alla Colombia, dal Kenya alla Tanzania grazie alla collaborazione con Treedom.

Alla realizzazione della foresta sono tutti invitati a partecipare, un’opportunità per mettersi alla prova dando il proprio contributo alla tutela dell’ambiente, diventandone protagonisti, piantando alberi a distanza, regalandoli o dedicandoli. Insomma, far crescere alberi invece del naso.

«Siamo felici che Rainbow, un’azienda da anni impegnata nell’intrattenimento e nella trasmissione di valori alle giovani generazioni, abbia scelto Treedom per impegnarsi anche per il benessere del Pianeta ha dichiarato Federico Garcea, fondatore di Treedom – la nostra collaborazione avrà una duplice importanza: da un lato farà bene all’ambiente, perché gli alberi piantati grazie a questo progetto assorbiranno CO₂ e proteggeranno la biodiversità. Dall’altro, le specie da frutto offrono un’opportunità di reddito alle comunità coinvolte. Siamo certi che insieme potremo fare grandi cose, sensibilizzando anche i bambini all’importanza della Natura».

«Siamo certi che Pinocchio potrà aiutare a trasmetterne in maniera semplice ma efficace gli importanti messaggi e valori legati alla salvaguardia della natura. È proprio partendo dai bambini, che saranno gli adulti di domani, che possiamo fare la differenza, partendo dai piccoli gesti consapevoli per rendere il nostro pianeta un luogo migliore e più salutare» ha commentato Lorena Vaccari, del Gruppo Rainbow.

La campagna di sensibilizzazione partirà dalle pagine ufficiali della serie televisiva, che sin dal primo giorno dell’iniziativa coinvolgerà i bambini con tante curiosità sugli alberi e la natura. I personaggi del cartone promuoveranno messaggi attraverso semplici card con contenuti creati ad hoc per trasmettere insegnamenti sul ruolo fondamentale che hanno gli alberi e le specie arboree all’interno dell’ecosistema, e sull’importanza della loro protezione e difesa. Infine, è previsto un contest sui social di Pinocchio and Friends per dare la possibilità alle famiglie di ricevere in premio il proprio albero all’interno della Foresta di Pinocchio and Friends. L’iniziativa sarà attiva in Italia e nel Regno Unito