Tour guidato nel cuore del Cosmari, il compost del consorzio a disposizione per l’orto didattico di Fontescodella. In occasione della “Festa della Terra” che si tiene ogni anno il 22 aprile, l’associazione “Genitori&figli per mano” Odv” che si dedica alle famiglie e ai bambini e bambine, ha sfruttato le giornate della Paper Week e ha organizzato un’uscita guidata al Cosmari per far vedere ai grandi e piccini come si differenziano i rifiuti.

Il gruppo è stato accolto all’ingresso dal responsabile della comunicazione Luca Romagnoli che ha guidato il gruppo all’interno degli spazi dell’azienda di smaltimento rifiuti dove lavorano circa 600 persone. Si è partiti dalle grandi bilance speciali che hanno impressionato molto i bambini e le bambine, dove vengono pesati i camion con la spazzatura, circa 400 mezzi al giorno. Le ecoballe la successiva tappa che ha meravigliato i più piccoli. I bambini e le bambine hanno fatto tante domande, visto vari tipi di riciclaggio: plastica, carta e cartone, acciaio, alluminio, macerie, indifferenziata, compost. Romagnoli ha spiegato che il compost è a disposizione di chiunque voglia ritirarlo per la concimazione. «Ci siamo accordati e l’Associazione ne usufruirà per il suo orto didattico a Fontescodella – dicono dall’associazione – i partecipanti hanno poi avuto anche il privilegio di visitare l’impianto automatizzato che sarà inaugurato il 20 maggio e che è uno dei più avanzati a livello europeo. Si auspica che tutte le scuole della zona, di ogni ordine e grado sfrutteranno la disponibilità del Cosmari per educare le nuove generazioni alla sostenibilità e rispetto del nostro pianeta». L’associazione farà altre quattro uscite ecologiche.

