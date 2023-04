Prosegue la caccia ai trofei dell’Academy Volley Lube, che dopo aver festeggiato l’en plein di titoli provinciali U15, U17 e U19, ora può gioire per il suo team Under 15, che nel weekend a Lucrezia si è laureato campione regionale di categoria. Protagonisti di un monologo nella resa dei conti, i ragazzi di Federico Belardinelli e Giorgia Oliveri hanno sconfitto con il massimo scarto i pari età del Volley Game Sistema X nella Finalissima, lasciandoli a 19, 18 e 11 nei singoli parziali. Un successo netto preceduto dal 3-0 esterno inflitto a Fano nella Semifinale (9-25, 12-25, 18-25). Nell’altra Semifinale Volley Game Sistema X aveva eliminato in tre set la Videx Santoni.

I Lubini campioni regionali sono Xavier Alfieri, Riccardo Da Boit, Mattia Ficcadenti, Diego Gatto, Filippo Laraia, Simone Leombroni, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Marco Miscoli, Achille Moretti, Mattia Penna, Nico Pasqualini, Gabriele Spina, Federico Spinucci.

Cantera della Lube presente lunedì scorso al villaggio del Volley s3 dorico. I talenti in erba biancorossi hanno raggiunto tanti baby talenti per la tappa di Ancona, organizzata al PalaPrometeo. L’iniziativa ha visto la partecipazione globale di almeno 1500 giovani sui campi allestiti nell’impianto che a settembre sarà animato dagli Europei. Bilancio più che positivo per il progetto che intende avviare i giovanissimi al gioco della pallavolo, in maniera diversa, abbassando la rete ma facendo crescere il divertimento.