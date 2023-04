Piccole regine e piccoli re degli scacchi: il Balcone delle Marche festeggia i suoi campioni. La squadra maschile e la squadra femminile della scuola primaria dell’istituto comprensivo Mestica di Cingoli sono arrivate al secondo posto nella fase regionale del Torneo Scacchi Scuola. Le finali marchigiane si sono tenute proprio nell’istituto cingolano lo scorso fine settimana. Appuntamento ora a Montesilvano dove, dal 7 al 10 maggio, si incontreranno le squadre qualificate alla fase nazionale.

In dettaglio, l’evento, sostenuto dal Comune di Cingoli, ha visto la partecipazione di 47 squadre da tutti gli istituti comprensivi delle Marche, con oltre 200 studenti delle scuole Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II grado, suddivisi nelle categorie pulcini, cadetti, allievi e juniores. Erano inoltre presenti il sindaco di Cingoli, Michele Vittori, gli assessori Martina Coppari e Luca Giovagnetti e il delegato provinciale del Coni, Fabio Romagnoli. Gli ospiti sono stati accolti dall’insegnante Ilde Maggiore. I primi tre istituti comprensivi classificati in ogni torneo hanno ottenuto la qualificazione per le finali nazionali. Le due squadre maschile e femminile della Primaria di Cingoli del “Mestica” si sono piazzate seconde nei loro rispettivi gruppi, garantendosi la partecipazione alla fase finale: con la speranza che l’ultimo scacco matto sia proprio cingolano.

La squadra femminile è formata da Lara Elena Talmaciu, Gioia Ilenia Biondo, Naike Bolletta, Anna Palpacelli, Maria Calvelli e Maria Vigoni. Nella squadra maschile Alexander Vornic, Tommaso Del Federico, Francesco Villano, Alessandro Monti, Damiano Campi ed Ettore Giovagnoni. Gli allenatori delle squadre di Cingoli sono Adriano Carletti, Marco Pelagalli e Irene Michelani. Le insegnanti responsabili per il gioco degli scacchi sono Cristina Cicconi e Lucia Grassetti, in collaborazione con il circolo scacchistico “La Torre Smeducci” di San Severino.