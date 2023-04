Hanno raccolto gli indizi, hanno comunicato via radio e hanno fatto il fotosegnalamento. Porte aperte per giovanissimi studenti nella caserma della Compagnia carabinieri di Tolentino. Lunedì e martedì ha accolto le quinte classi della scuola primaria.

I bimbi e le bimbe degli istituti d’istruzione Lucatelli e Don Bosco sono stati accompagnati dalle insegnanti, negli uffici della Stazione Carabinieri di Tolentino in una sorta di open day dedicato a conoscere i compiti e le attività dei militari nel territorio.

La visita alle sedi dell’Arma rientra nel progetto “Cultura della legalità” del Comando generale dell’Arma, che abitualmente ci porta nelle aule scolastiche per parlare ai giovani del rispetto delle regole e di temi delicati, quali bullismo, cyberbullismo, pericoli della rete, violenza di genere, sicurezza stradale, sostanze stupefacenti ma il progetto include incontri che consentano ai più piccoli di conoscere più da vicino l’Arma dei Carabinieri.

I bambini e le bambine, divisi in gruppi, hanno appreso dalla viva voce degli operatori il funzionamento della stazione Carabinieri e pronto intervento, dalla risposta al 112 all’intervento sull’emergenza. Si sono poi cimentati nel fotosegnalamento e hanno raccolto gli indizi da una complessa scena del crimine; hanno avuto modo di vedere il funzionamento dei mezzi di servizio e visionato alcune dotazioni. Comunicando tra gruppi rigorosamente via “radio” mediante delle piccole portatili, e muovendosi all’interno della struttura con ordine “militare”, hanno terminato le attività con la consegna di un piccolo attestato, sulle doti dimostrate di “carabinieri di domani” e qualche gadget dell’Arma dei carabinieri da utilizzare a scuola.

I piccoli, circa 110, hanno vissuto una giornata didattica un po’ diversa, mostrando entusiasmo e interesse e ponendo tantissime domande.