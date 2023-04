Concorso “Viaggio nella Costituzione”, grande soddisfazione per la classe 5°D dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo artistico “Cantalamessa” di Macerata per il primo premio ricevuto dalla Fnp Cisl e dalla giuria costituita da docenti universitari.

Il bando, rivolto a tutti gli istituti scolastici di II grado della provincia di Macerata, è stato subito accolto con entusiasmo dalla preside Sabina Tombesi, dalle docenti Eliana Montebello, Roserita Calistri, Rosaria Mariotti, dal professor Jacopo Caggiano e dalla classe 5°D.

Dopo una conferenza-incontro con il docente universitario Giuseppe Laneve sui principi fondamentali della Costituzione, diverse lezioni sono state svolte dai docenti tra brainstorming, approfondimenti e ideazione di un video e si è arrivati alla creazione di un elaborato multimediale che potesse mettere in evidenza l’attualità di quegli articoli vissuti nella nostra quotidianità: il lavoro, la parità di genere, la libertà, la solidarietà, la tutela del patrimonio ambientale ed artistico, la repulsione verso la guerra, l’amor di patria.

Essendo studenti di un Liceo Artistico, si è deciso di scegliere alcuni capolavori della pittura mondiale e di dare voce e vita ai personaggi di tali opere.

Tutta la classe ha collaborato sinergicamente ed attivamente sia nel ruolo di attore/attrice, incarnando i personaggi dei dipinti scelti, sia nel ruolo di tecnico alla pre e post-produzione che di regia. Gli allievi e le allieve della classe 5° D sono: Tommaso Baldoni, Nicolò Bonifazi, Benedetta Brandi, Gaia Abigail Cavallotti, Agnese Croce, Edoardo Fabbri, Gaia Fraticelli, Matteo Luchetta, Naiki Mari, Lorenzo Pagliari, Sara Pirro, Maria Ricci, Maria Chiara Sancricca, Claudia Temperilli, Federica Temperini.

Il premio di mille euro è stato consegnato alla classe dal segretario generale della Fnp Cisl Marche Dino Ottaviani nel Polo informatico dell’Università di Camerino.

L’accoglienza degli organizzatori e precisamente della segretaria regionale Fnp Cisl Marche Anna Maria Foresi e del segretario generale della Cisl Marche Sauro Rossi è stata molto calorosa, i lavori presentati dai vari istituti sono stati valorizzati, elogiati e molto apprezzati dalla giuria, con grande soddisfazione da parte degli studenti che hanno presentato la propria opera alla numerosa platea.

Dopo la premiazione c’è stato un momento di dibattito tra il docente Paolo Bianchi e gli studenti che hanno posto interessanti domande sulla parità di genere e sul fatto che alcuni articoli sono scritti sulla carta ma non sono rispettati.

E’ stato formativo ed arricchente lo scambio di idee tra diverse generazioni e stimolanti i consigli forniti da chi ha più esperienza di vita per continuare a lottare per i propri diritti, perché le conquiste non sono finite e il cammino è ancora lungo.