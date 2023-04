A lezioni di “piante in miniatura”

Bonsai, rispetto per l’ambiente e scoperta della vegetazione locale. Sono gli ingredienti della seconda uscita a piedi, ieri, per gli alunni e le alunne della classe prima della scuola Madre Teresa di Calcutta di Montelupone. Organizzata su iniziativa della maestra Marzia Bernacchini, prevedeva la scoperta di “piante in miniatura” per poi collegarsi alla conoscenza della vegetazione presente sul nostro territorio e approfondire l’argomento del rispetto dell’ambiente.

Gli alunni e le alunne si sono recati nell’abitazione di Gianni Foresi, appassionato di bonsai e hanno potuto ammirare queste bellissime “piante”.

Dopo una breve illustrazione e alcune curiosità sui bonsai i bambini e le bambine hanno assistito alla lavorazione di una pianta da vivaio con l’inizio del percorso per farne un bonsai ( quindi prima potatura , legatura di alcuni rami , eliminazione di parte delle radici , ecc. ).

A lavorazione ultimata il bonsai sarà donato alla classe che ha promesso di prendersene cura. Inoltre a ciascun alunno e alunna è stata donata una pianta di corbezzolo, pianta ritenuta simbolo dello stato italiano ( arbusto sempreverde con fiori bianchi e frutti rossi nello stesso momento ), con appunti e nozioni relativi alla pianta stessa.

