Il brutto anatroccolo di Compagnia Tpo e Teatro Metastasio di Prato ultimo appuntamento di Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata e dall’AMAT e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. In cartellone domenica 16 aprile alle 17 al teatro Lauro Rossi di Macerata.

Nella fiaba de Il brutto anatroccolo il protagonista – interpretato da Francesco Dendi, con le musiche dal vivo di Federica Camiciola e Francesco Fanciullacci e la regia di Francesco Gandi e Davide Venturini – affronta le prime relazioni sociali sentendosi inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una condizione che è comune a molti bambini e bambine durante il processo di crescita, non riguarda solo l’aspetto fisico ma l’apprendimento e la complessità delle convenzioni. Tutti i bambini prima o poi affrontano un conflitto: “gli altri non mi vedono, non mi capiscono, sono prepotenti non fanno niente per includermi e accettarmi come loro amico o amica”. Anche il brutto anatroccolo deve affrontare questi temi, durante il suo viaggio solitario comprende il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia in se stesso e la consapevolezza del valore della propria unicità.

Questa favola, nonostante il tempo trascorso dalla prima stesura da parte di Hans Christian Andersen (1843), è sempre attuale per i temi che tratta e la sua messinscena permette alla compagnia Tpo di sperimentare la combinazione di linguaggi classici all’interno di un impianto scenografico suggestivo e contemporaneo.

Il visual design è a cura di Elsa Mersi, computer engineering Rossano Monti, le scene e i disegni sono di Livia Cortesi, le luci di Alberto Martino.

Informazioni e vendita biglietti (posto unico numerato 5 euro): Biglietteria dei Teatri 0733 230735, biglietterie circuito AMAT / vivaticket anche online.