Un sito web sulla salute delle ossa. Il progetto “Ossa Forti” degli studenti e delle studentesse dell’Iis “Matteo Ricci” premiato al contest S-Factor di Unicam.

Ancora grandi soddisfazioni per l’Iis Matteo Ricci di Macerata dal contest S-Factor di Unicam: dopo il successo nelle edizioni 2021 – che aveva visto primeggiare due gruppi del Liceo delle Scienze Umane – e 2022 – con il secondo posto della 4U dell’indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie settore Biotecnologie ambientali,- quest’anno il progetto “Ossa Forti: prevenzione Osteoporosi fin da giovani “, realizzato dalle classi 5S e 5T dell’indirizzo Chimica materiali biotecnologie settore Sanitario, guidate dalle professoresse Fabrizia Amabili e Carla Zenobi, non solo ha ottenuto il secondo posto nella categoria scuole superiori, ma si è anche aggiudicato il premio speciale Comunicam che viene assegnato all’elaborato più originale ed innovativo.

“Ossa Forti” è un sito web nato nel 2022, in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (Pcto), con l’intento di informare e sensibilizzare la comunità, con speciale riguardo agli adolescenti, in merito alla salute delle ossa alla prevenzione dell’osteoporosi. Il progetto si è avvalso della collaborazione formativa di vari specialisti appartenenti al Gruppo tecnico-scientifico regionale Marche “Ossi duri si diventa. Prevenzione dell’osteoporosi e del rischio di frattura correlato” e delle Università Politecnica delle Marche, di Camerino e di Perugia.

Come ha affermato la dirigente scolastica Rita Emiliozzi in occasione della pubblicazione del sito, «ciò che si è realizzato in concreto è andato anche oltre le nostre aspettative, attirando l’attenzione di grandi clinici e docenti di spicco di varie università italiane, i quali hanno accettato di mettersi a disposizione e di lavorare sinergicamente con l’Istituto e con gli studenti. Il connubio tra la professionalità dei medici e la passione creativa dei nostri ragazzi ha generato così un risultato di altissima valenza educativa e scientifica».

Solitamente le campagne di prevenzione dell’osteoporosi sono rivolte alla popolazione senile, dove è maggiore l’incidenza di persone affette dalla malattia, tuttavia gli studi hanno dimostrato che, se la prevenzione viene effettuata precocemente, la sua efficacia, in termini di evitamento del danno o di suo allontanamento nel tempo, è notevolmente aumentata. Per questo, al “Matteo Ricci” hanno pensato di utilizzare un sito web per parlare ai giovani in modo semplice e coinvolgente, spiegando loro, attraverso testi, immagini e video, in che cosa consiste l’osteoporosi e quali sono le pratiche di vita più idonee a prevenirne l’insorgenza per chi volesse saperne di più e approfondire gli argomenti dell’osteoporosi e dei corretti stili di vita è possibile cliccare sul banner “Ossa Forti” all’interno del sito web dell’Istituto: https://www.iismatteoricci.edu.it/ o direttamente al link https://sites.google.com/iisricci.org/ossaforti