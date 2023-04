E’ stata una festa della pallavolo la prima edizione del Tolentino FutureVolley. Con un fine benefico. Durante l’iniziativa sono stati raccolti fondi per la scuola Lucatelli, che permetterà agli alunni e alle alunne con temporanee difficoltà economiche di partecipare ai progetti e alle iniziative della scuola.

Il torneo, che ha messo in competizione le migliori squadre maschili under 15 di Marche e Umbria, ha visto l’affermazione della Cucine Lube Civitanova che in una finale spettacolare si è imposta per 2-0 sulla Nova Volley Loreto. Terzo posto per la Sir Safety Perugia che ha superato Volley Macerata nella finale per l’assegnazione del terzo gradino del podio.

Palasport Giulio Chierici gremito di pubblico e squadre a fine giornata che si è trasformata in una festa della pallavolo per tutte le squadre presenti: Videx Grottazzolina, Volley Giovanile Perugia, Pallavolo Macerata, Futura Volley Tolentino e Esavolley Matelica le altre formazioni che hanno completato il roster del torneo, rendendo unica e indimenticabile questa giornata.

Questi i premi individuali assegnati ai migliori atleti del torneo: Simone Leombroni miglior schiacciatore- Cucine Lube Civitanova, miglior palleggiatore Filippo L’araia – Cucine Lube Civitanova e miglior libero Gioele Belardinelli – Nova Volley Loreto.

«Un ringraziamento particolare – si legge in una nota – a tutto lo staff e ai collaboratori della Futura Pallavolo Tolentino che hanno creduto fortemente in questo evento promosso e coordinato dal coach del settore maschile Alessandro Trucchia. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Tolentino, all’assessore dello Sport Alessia Pupo che si è mostrata fin da subito entusiasta dell’idea del torneo e si è poi adoperata fattivamente per la sua realizzazione. Hanno preso parte all’evento anche i rappresentanti del Comitato regionale della Federazione Pallavolo: il consigliere Roberto Cambriani e il segretario Stefano Ercoletti.

Grande soddisfazione del presidente Maurizio Bisonni e di tutto il direttivo che vede crescere con orgoglio la nuova realtà del settore maschile».