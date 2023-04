Ha vinto un uovo di Pasqua gigante e, anziché tenerlo per sé, ha deciso di condividerlo con i bambini e le bambine che in questi giorni di festa si trovano in ospedale.

E’ la storia di un bambino di 8 anni Passo di Treia il quale preferisce non rendere noto il suo nome e cognome. Dopo aver vinto l’uovo di cioccolato dal peso di 10 chili ad un concorso, ha riflettuto con il padre e ha preso la decisione di donarlo al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata.

Questa mattina lo ha consegnato personalmente in reparto alle infermiere al lavoro. «Un messaggio di vicinanza e di buona Pasqua».