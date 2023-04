Un risotto carnaroli allo zafferano e pere Williams con ragù di cinghiale al timo. E’ la ricetta di Sara Porcarelli, studentessa dell’Ipseoa Varnelli che si è aggiudicata il terzo posto in classifica nel contest regionale “Il bosco in tavola”.

Il concorso, proposto per una seconda edizione, ha riunito gli studenti e le studentesse di tutti gli Istituti alberghieri delle Marche con lo scopo di creare ricette in grado di valorizzare le carni di selvaggina e tutti i prodotti boschivi: tartufi, erbe aromatiche, frutti di bosco, cinghiale, lepre. La fase finale del progetto ha infatti impegnato i partecipanti nell’ideazione e la realizzazione di un primo piatto a base di selvaggina di cinghiale in grado di creare sapori nuovi, valorizzando allo stesso tempo i prodotti e i territori ad essi legati al fine di non coprire né rovinare la pregiata materia prima fornita per l’occasione dall’Urca Macerata.

La competizione si è svolta all’istituto alberghiero di Loreto ed ha offerto non solo occasione di competizione, ma anche di incontro e scambio a studenti e studentesse.

«Per l’istituto alberghiero di Cingoli – si legge in una nota – la studentessa Sara Porcarelli, seguita per tutta la durata della gara dall’assistente tecnico Sabatini Tiziana e supportata nella preparazione del professor Bruno Spaccia, ha presentato il risotto aggiudicandosi il terzo posto nella classifica finale del concorso.

Questo ulteriore successo si aggiunge all’invidiabile palmares che l’Istituto ed i suoi studenti hanno collezionato nel corso di questo anno scolastico in competizioni regionali, nazionali ed internazionali».