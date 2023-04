Sono stati giorni pieni di sport quelli del mese di marzo per le scuole maceratesi. Michelle Calzolaio del liceo classico “Leopardi” di Macerata ha conquistato una medaglia d’argento nella corsa, l’Ite Gentili di Macerata ha conquistato le fasi territoriali del campionato per classi “Tutti in campo” e a Cingoli grande successo per il torneo di pallamano.

MICHELLE, LA PIU’ PICCOLA, LA PIU’ VELOCE – La più giovane del gruppo, ma non per questo meno tenace e determinata: Michelle Calzolaio della 1^M del liceo linguistico “Leopardi” di Macerata, classe 2008, ha gareggiato con atlete del 2006 e del 2007 e si è aggiudicata la medaglia d’argento per la categoria allieve Cip Nv alla finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Corsa Campestre che si sono svolti a Caorle, in provincia di Venezia il 30 marzo nel Parco del Pescatore. A lei i più vivi complimenti da parte della Dirigente Scolastica e di tutto l’Istituto.

TORNEO DELLE CLASSI DI PALLAMANO – Ha riscosso un grande successo il “Torneo delle Classi” di pallamano organizzato dalla Polisportiva Cingoli per i ragazzi e le ragazze della scuola Secondaria di I° Grado dell’Istituto comprensivo “Mestica”, con il patrocinio dell’Avis Cingoli. Venerdì, infatti, circa 100 ragazzi e ragazze hanno animato il PalaQuaresima, a conclusione del progetto scolastico “3 S: scuola, sport, salute”, brillantemente gestito dal tecnico Emanuele D’Agostino.

Dalle 14.30 alle 17.30 i ragazzi e le ragazze si sono sfidati su tre campi nel palazzetto cingolano. La precisa organizzazione di Sergio Palazzi e Emanuele D’Agostino si è avvalsa anche della collaborazione del tecnico Albano Cocilova e dei giocatori Codina Vivanco, Somogyi, Gomes, Fioretti e Lucertoni. Gli alunni e le alunne erano divisi in 14 squadre, 5 per le classi prime, 5 per le seconde e 4 per la terza.

Al termine del torneo la presidente dell’Avis Cingoli, Floriana Crescimbeni, sempre vicina al mondo dello sport e all’attività sociale delle società sportive del territorio, ha premiato le tre squadre vincitrici e ha donato a tutti i ragazzi e alle ragazze un omaggio a ricordo dell’evento.

«L’Avis – spiega Crescimebeni – valorizza e sostiene, con convinzione ed entusiasmo, l’attività sportiva a Cingoli, nella sua funzione sociale e educativa a valori di correttezza, impegno e salute, da tramandare ai giovani. Il progetto “3 S: scuola, sport e salute” che sosteniamo e realizziamo ormai da anni con la Polisportiva nelle scuole è sempre una bella iniziativa che ci fa vedere con grande piacere tanti ragazzi che si sfidano con correttezza e si divertono».

La Polisportiva Cingoli è soddisfatta della riuscita dell’evento e per questo vuole ringraziare le docenti Giuseppina Cristofaro e Cecilia Carloni per la disponibilità e la collaborazione. Il sodalizio del presidente Gastone Corti è contento per la vivacità del proprio settore giovanile e più in generale per la diffusione, la pratica e l’apprezzamento verso la pallamano tra i giovani a livello scolastico. Il livello di gioco dimostrato dai ragazzi e dalle ragazze è stato veramente molto buono, considerando anche che solo una parte di loro si allena con la Polisportiva, a conferma della grande crescita della pallamano a livello locale.

TUTTI IN CAMPO CATEGORIA TRIENNIO – La classe 3L dell’Ite “Gentili” di Macerata si è aggiudicata la vittoria della fase territoriale di Atletica del campionato per classi “Tutti in campo” nella categoria “Triennio”, disputata nello stadio di Civitanova; l’evento patrocinato dall’Ufficio scolastico provinciale ha visto la partecipazione di scuole da tutta la provincia. Ad accompagnare i giovani studenti dell’ITE è stata la Prof.ssa Paola Galli, referente del Progetto sport che ha potuto anche contare sulla collaborazione degli studenti della 4B dello stesso Progetto come giudici di gara. In un contesto gioioso, collaborativo e altamente formativo i ragazzi si sono confrontati nelle varie specialità di corsa, lancio e salto ed alla fine della giornata, al di là dei risultati, si è respirata una sana aria di Sport per tutti. La stessa Prof.ssa Galli sottolinea l’importanza di questo tipo di manifestazioni che danno corpo alle molteplici attività che vengono svolte nelle ore di studio a scuola e come questi momenti aggregativi sollecitino lo spirito di gruppo ed il rispetto tra i ragazzi.